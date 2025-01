video suggerito

Cameron Diaz torna a recitare dopo un ritiro durato oltre 10 anni: il suo nuovo film Back in action su Netflix Cameron Diaz torna a recitare. Venerdì 17 gennaio arriva su Netflix Back in action, il suo nuovo film. Nel 2014 il ritiro dalle scene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cameron Diaz è tornata. A più di dieci anni dal suo ultimo film, l'attrice è pronta ad approdare su Netflix. Da venerdì 17 gennaio, infatti, sarà disponibile sulla nota piattaforma in streaming il suo nuovo film: Back in action. Nel cast anche Jamie Foxx e Glenn Close. Nel 2014, il ritiro dalle scene per dedicarsi a se stessa, alla sua famiglia e riappropriarsi della sua vita.

Cameron Diaz torna con il film Back in action: su Netflix dal 17 gennaio

Il film Back in action sarà disponibile in streaming su Netflix da venerdì 17 gennaio. Cameron Diaz interpreta Emily. È sposata con Matt e ha due figli. In realtà, sia lei che il marito sono delle spie che quindici anni prima hanno lasciato la CIA per dedicarsi alla famiglia e proteggere i loro figli. Quando la copertura salterà, saranno costretti a tornare a occuparsi di spionaggio per salvare la loro famiglia.

Cameron Diaz e Jamie Foxx protagonisti di Back in action

L'ultimo film di Cameron Diaz risale al 2014, l'annuncio del ritiro

Nel 2014 è uscito il film Annie – La felicità è contagiosa con la regia di Will Gluck. È stato l'ultimo in cui Cameron Diaz ha recitato prima di annunciare il ritiro. Lo scorso ottobre, l'attrice ha partecipato al Fortune’s Most Powerful Women Summit e ha spiegato perché dieci anni fa ha avvertito l'esigenza di ritirarsi dalle scene:

Fare un passo indietro rispetto alla mia carriera mi sembrava la cosa più giusta da fare per riconquistare la mia vita. Non mi interessava più di nient'altro. Le opinioni degli altri, il successo, le offerte che mi facevano, niente poteva farmi cambiare idea sulla mia decisione di prendermi cura di me stessa e costruire la vita che davvero volevo. Si tratta di capire cosa ti appassiona. Nel mio caso era costruire la mia famiglia.

Cameron Diaz a un certo punto ha compreso che era giunto il momento di tornare al suo lavoro, ma ha avuto bisogno di un incoraggiamento extra per trovare il coraggio di riprendere da dove aveva lasciato. Ci ha pensato il marito Benji Madden a rassicurarla: "Mio marito mi ha detto: ‘Tu ci hai sostenuto e hai costruito questa famiglia, mi hai sostenuto nel mio lavoro ed è arrivato il momento per noi di sostenere te mentre torni a fare le tue cose‘". Da venerdì 17 gennaio, il suo nuovo film su Netflix.