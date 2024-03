Buckingham Palace cerca nuovo assistente comunicazione: quando guadagnerà e con quali extra Buckingham Palace èalla ricerca di un nuovo assistente alle comunicazioni. Nell’annuncio si legge che il profilo richiesto è quello di un candidato con “passione per l’attualità, oltre a buona gestione dei media e social media”. Ecco a quanto ammonta lo stipendio, qual è il compenso annuale per ore di lavoro, e il dettaglio dei benefit extra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembra che la famiglia reale sia alla ricerca di un nuovo assistente alle comunicazioni presso l'ufficio della segreteria privata a Buckingham Palace. Una notizia che, normalmente, non farebbe scalpore ma che arriva in un momento in cui intorno al Palazzo aleggiano teorie complottiste, tra voci sulla scomparsa di Kate Middleton e una comunicazione giudicata poco trasparente sulla Royal Family.

L'offerta di lavoro della Royal Family

Secondo un annuncio comparso su LinkedIn e sul sito ufficiale della Corona, Buckingham Palace sarebbe alla ricerca di un profilo in grado di "Rispondere alle domande quotidiane dei media su una serie di argomenti" comprese le attività della famiglia reale. Criteri essenziali sono "una chiara passione per l'attualità e la capacità di connettersi efficacemente con una vasta gamma di individui". Il candidato ideale dovrà essere capace di produrre "contenuti per una varietà di piattaforme, inclusi comunicati ufficiali, aggiornamenti sui canali social e articoli di approfondimento sugli impegni di Buckingham Palace".

Cosa prevede l'offerta di lavoro di Buckingham Palace

Una retribuzione di 25.642,50 sterline all'anno (30.006,85 euro) per 37,5 ore di lavoro a settimana: è questo che prevede l'annuncio (per un contratto a tempo indeterminato) di Buckingham Palace. Vengono assicurati 25 giorni di ferie (che possono aumentare fino a 30 in base al lasso di tempo in cui si lavora), un piano pensionistico e benefit come pranzo gratuito e congedo parentale. Il dipendente scelto potrà godere anche di uno sconto del 20% presso i Royal Collection Trust Shops (negozi reali per regali, collezioni e souvenir commemorativi commissionati da Buckingham Palace), biglietti d'ingresso gratuiti per tutte le sedi convenzionate, pacchetti di formazione e sviluppo e assicurazione sulla vita.

La comunicazione della Royal Family

Federico Gatti, intervistato da Fanpage.it, si era espresso sul team di comunicazione della Famiglia Reale. Il corrispondente da Londra paventava l'ipotesi che gli addetti alle relazioni pubbliche della Royal Family non stessero passando un bel momento. "Si denota una vera e propria confusione strutturale, il cui forte indizio era emerso qualche giorno fa quando il ministero della Difesa aveva annunciato il primo evento ufficiale di Kate Middleton il prossimo 8 giugno per la prova generale del Trooping the colour – spiegava Gatti – Pochi secondi dopo è arrivata la smentita ufficiale di Kensington Palace".