Bruno Vespa: “Cinque Minuti slitta, così darò una mano a De Martino contro La ruota della fortuna”

Durante la presentazione della nuova stagione di Porta a Porta, il padrone di casa Bruno Vespa ha dichiarato che il programma da martedì 9 settembre, mentre diversamente da quanto preventivato, circa venti giorni dopo inizierà anche Cinque Minuti, la striscia quotidiana che conduce subito dopo il telegiornale delle 20, che sarebbe dovuto partire l'8 settembre.

Bruno Vespa e l'offerta Mediaset

La stagione televisiva è in fermento, si stanno scaldando i motori per i programmi in ripartenza, eppure Vespa dichiara: "Non ho ancora un contratto con la Rai per la prossima stagione, c'è una discussione in corso ma sono fiducioso", considerando che il suo contratto è in scadenza, per poi aggiungere di aver avuto "un'offerta importante da Mediaset", senza però entrare nel dettaglio. In merito alla trasmissione in seconda serata, da lui ideata e che conduce da circa trent'anni, il giornalista ha ammesso:

Mi sento lusingato e accerchiato, ma accerchiato lo siamo da sempre. Noi partimmo con Maurizio Costanzo che ha inventato il genere. Poi però, quando la cronaca è diventata centrale noi abbiamo battuto Costanzo. In realtà abbiamo battuto sempre tutti i programmi di approfondimento giornalistico. Malgrado fossimo un po' sacrificati dall'orario. La mia presenza in Rai si giustifica anche per ‘Cinque minuti' perché non è sufficiente Porta a Porta.

Lo slittamento di Cinque Minuti per favorire Affari Tuoi

Durante la presentazione della trentesima stagione di Porta a Porta, poi, emerge un altro dettaglio relativo a Cinque Minuti. Il programma partirà il prossimo 29 settembre, circa tre settimane dopo la data prevista, come spiega Vespa: "per consentire a De Martino di testare meglio la ‘reazione' alla Ruota della Fortuna". Nessun irrigidimento da parte del giornalista per questo slittamento, ad oggi, necessario e rinnova la sua stima per il conduttore tv: "È un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni".