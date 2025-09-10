Ascolti tv 9 settembre, chi vince tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna a una settimana dal ritorno di De Martino

In attesa che la prima serata si riaccenda e la televisione torni a marciare a pieno ritmo, la sfida degli ascolti tv si concentra su quei programmi che anticipano l’access prime time e che, d’altro canto, sono tra i più seguiti dai telespettatori. Vediamo, quindi, come procede a distanza di una settimana dall’inizio della stagione il confronto tra Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5.

La stagione televisiva è ripartita, ma i motori si stanno ancora scaldando e gli ascolti ne sono una dimostrazione. Il prime time, quindi la prima serata, ancora langue in assenza di programmi di intrattenimento, film o fiction, che animeranno i palinsesti almeno dalla prossima settimana. In attesa di scoprire quale nuovo titolo conquisterà l'attenzione del pubblico, c'è un'altra sfida che sta tenendo banco in televisione, ovvero quella dell'access prime time che vede scontrarsi Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con al timone Gerry Scotti. Proviamo a capire, quindi, a distanza di poco più di una settimana dall'inizio delle nuove puntate del game show di Rai1, come sta procedendo il confronto con il corrispettivo di Canale 5.

Come procede la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

I primi risultati, in termini di ascolti tv, a partire dal 2 settembre, giorno di messa in onda di Affari Tuoi, hanno lasciato l'amaro in bocca ai piani alti della Rai che, convinti di uno schiacciante successo di De Martino si sono dovuti accontentare di numeri che, seppur alti, non hanno poi soddisfatto le aspettative. Oltre 4 milioni sono stati i telespettatori di questa ripresa, ma il confronto con La Ruota della Fortuna ha messo in luce una disparità che, prima, non c'era. Il game show di Canale 5, infatti, non solo ha superato il suddetto numero di telespettatori radunati davanti lo schermo, ma anche in termini di share conferma di stanziarsi almeno un paio di punti sopra il competitor Rai.

In questi giorni, quindi, si è gridato al miracolo nei corridoi Mediaset, dal momento che un riscontro di questo tipo non era contemplato. Dall'altro lato, invece, a Viale Mazzini, si studiano strategie per capire come affrontare questo calo, seppur non vertiginoso, degli ascolti. E quindi, Cinque Minuti di Vespa che anticipava il game show di Rai1 slitta a fine settembre e, intanto, in tutti i programmi del pomeriggio appare la luminosa che ricorda l'appuntamento con Affari Tuoi, quasi come il pubblico potesse dimenticarsene.

La distanza di ieri, però, è stata rispetto alle altre sere piuttosto schiacciante. Su Rai1 Affari Tuoi si stabilizza sui 4.088.000 spettatori con uno share del 21.5%. Ma Canale5 con La Ruota della Fortuna vola 4.825.000 spettatori registrando il 25.3% di share, sfiorando quasi i cinque milioni e vincendo di fatto la sfida dell'access prime time, stavolta senza se e senza ma.

Al pomeriggio Matano sfida Nuzzi

Altra sfida interessante è quella che vede scontrarsi Alberto Matano e la sua Vita in Diretta, ripartita a inizio settimana, con Gianluigi Nuzzi e il suo Dentro la Notizia che, invece, ha aperto i battenti già la settimana scorsa. Due programmi che hanno l'intento di occupare il pomeriggio rispettivamente di Rai1 e Canale 5, ma dall'impostazione completamente diversa: se da un lato troviamo un contenitore che risponde perfettamente all'idea di infotainment, dove informazione e intrattenimento si intrecciano con un certo equilibrio, dall'altro lato il cambio di passo è stato piuttosto drastico. L'approccio di Nuzzi è chiaramente volto alla cronaca, con un fare piuttosto serioso e, infatti, nel suo programma di affrontano principalmente i casi di attualità con la modalità di chi, ormai, è abituato ad un trasmissione analitica e decisamente meno leggera di un pomeridiano. Dal canto suo, l'ex anchorman del Tg1, prosegue con il suo puzzle di ospiti, voci, servizi che danno pienezza ad un contenitore volto ad informare, sì, ma anche a tenere compagnia a chi si trova sul divano di casa.

La prima serata con Il Commissario Montalbano e La notte nel cuore

In prima serata, invece, in attesa di novità, per celebrare i cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri, il 6 settembre, si è dato spazio alla serie su Montalbano. Nella serata di ieri, 9 settembre, è andato in onda l'episodio Il Sorriso di Angelica, che ha totalizzato 2.542.000 spettatori arrivando al 17.6% di share. Su Canale5 la soap turca La Notte nel Cuore è stata vista da 2.233.000 spettatori con uno share del 16%. Mentre per le altre reti generaliste:

Su Rai2 La Notte dei Serpenti è stata la scelta di 782.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Italia1 Sarabanda – Il Torneo dei Campioni ha segnato 950.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 La doppia vita di Madeleine Collins registra 751.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Rete4 il ritorno di È Sempre Cartabianca è stata la scelta di 556.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 In Viaggio con Barbero ha interessato 576.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Tv8 Bohemian Rhapsody ha ottenuto 574.000 spettatori e il 4% di share. Sul Nove Comedy Match in replica è visto da 438.000 spettatori con il 2.7% di share.