La Rai prova a salvare in qualche modo Affari Tuoi e Stefano De Martino: c’è una novità a partire da oggi

Qualcosa si è mosso nei corridoi di Viale Mazzini. Una piccola mossa, apparentemente insignificante, che però racconta una storia nuova, in linea con quella che i numeri degli ascolti sembrano suggerire. Da oggi, martedì 9 settembre, è comparsa in onda una luminosa promozionale che ricorda l'appuntamento quotidiano con Affari Tuoi. Un dettaglio che potrebbe passare inosservato, se non fosse che da mesi la Rai aveva quasi dato per scontato il successo di Stefano De Martino e del suo programma.

Un segnale che nessuno si aspettava

La luminosa mostra il classico reminder: "Affari Tuoi ore 20.30 – Il Commissario Montalbano ore 21.30". Per qualcuno, questa luminosa non ha nulla di eclatante. In realtà, suona come un campanello d'allarme. Perché ricordare ai telespettatori un appuntamento che ha sempre macinato ascolti record ogni sera? Semplice. Perché, da oggi, è una settimana che è in ambasce a causa della concorrenza vincente di Gerry Scotti e della sua Ruota della Fortuna. La Rai, così facendo, ammette che il suo programma non è più così granitico e quindi merita un supporto, un sostegno, merita la luminosa che ricorda a tutti che questa sera c'è De Martino coi suoi pacchi.

La luminosa apparsa su Rai1 martedì 9 settembre.

La Rai mostra debolezza

Si tratta quindi di un segnale di debolezza. Per mesi, il servizio pubblico ha dato l'impressione di considerare come una cosa scontata il successo di Affari Tuoi. Tutto bene, finché ha funzionato. Tutto bene, finché la concorrenza ha sonnecchiato. Ora, questa mossa, rischia di diventare un boomerang. L'impressione è che questa mossa renda ancora più emergenziale la situazione, agli occhi dei suoi abbonati. Nel dibattito pubblico l'adagio è già cambiato: la sera, in famiglia, pare si guardi più volentieri La Ruota della Fortuna piuttosto che Affari Tuoi. Ecco allora che la mossa della Rai appare disperata. Sembra dire: "Ci siamo ancora noi. Siamo sempre noi. Non dimenticateci". Ma il pubblico, forse, ha già scelto.