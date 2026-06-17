Brooklyn Beckham nello spot per un servizio di consegne, la battuta su David e Victoria: “Guardo i Mondiali da casa”

Brooklyn Beckham sembra aver trasformato la lite con i genitori David e Victoria in un’occasione promozionale. Non potendo sottrarsi all’attenzione mediatica sul conto suo e e della sua famiglia, il primogenito ha scelto di far buon viso a cattivo gioco, sfruttando quanto accaduto per guadagnarci.

La lite tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori diventa business. Non potendo controllare la direzione dei gossip sul conto suo e della sua famiglia, il primogenito di David e Victoria Beckham ha deciso di volgere la situazione a suo vantaggio e utilizzare gli scontri con i genitori famosi per trarne un beneficio mediatico (ed economico). Brooklyn è stato infatti protagonista di una nuova campagna pubblicitaria legata ai Mondiali di calcio 2026 e, per trovare un collegamento con lo sport, ha deciso di sfruttare la presunta frattura familiare in corso.

Nel video promozionale, realizzato per un servizio di consegne a domicilio, Brooklyn appare seduto sul divano mentre guarda una partita in televisione. Poi, rivolgendosi direttamente alla telecamera, sorride e dice: "Probabilmente vi starete chiedendo perché sto guardando i Mondiali da casa". E lancia quella che molti hanno interpretato come una frecciata, destinata a renderlo protagonista perfetto di spot che fa riferimento a un ambiente, quello del calcio, con il quale Brooklyn non ha alcun legame: "È una lunga storia".

Una battuta apparentemente innocente, ma che i fan della coppia più glamour del Regno Unito hanno subito letto come un possibile riferimento alla nota distanza tra il primogenito dei Beckham e il resto della sua famiglia. A rafforzare questa interpretazione anche la chiusura dello spot, in cui compare la scritta "È complicato", frase che molti hanno collegato alla situazione familiare ormai diventata di dominio pubblico e che, secondo alcuni, sarebbe stata abilmente sfruttata per alimentare la curiosità del pubblico e rafforzare il legame tra Brooklyn e il mondo del calcio.

La pubblicità, realizzata in collaborazione con DoorDash, ha rapidamente fatto il giro dei social, provocando commenti non sempre positivi. Sono numerosi coloro che hanno accusato il giovane di voler utilizzare un argomento tanto delicato per trarne un guadagno. A rendere ancora più delicata la posizione di Brooklyn Beckham il fatto che solo pochi giorni fa la sorella minore Harper era stata avvistata davanti alla villa di Beverly Hills dove il fratello vive con la moglie Nicola Peltz, in quello che alcuni hanno letto come un possibile tentativo di riavvicinamento apparentemente non andato a buon fine. E lo spot potrebbe, secondo alcuni, finire per complicare ulteriormente le cose.