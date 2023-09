Brad Pitt insieme a Mauro Corona, perché la strana coppia si è incontrata sul lago di Misurina Non è una novità che l’attore di Hollywood abbia una passione particolare per l’Italia, ma il motivo che ultimamente lo ha portato a nord del nostro Paese sarebbero le riprese del suo ultimo film. Mauro Corona, che con l’attore ha in comune la passione per i borghi di montagna, ne approfitta per uno scatto.

A cura di Giulia Turco

Che cos’hanno in comune Brad Pitt e Mauro Corona? Probabilmente soltanto la passione per i luoghi di montagna, ma tanto è bastato per farlo incontrare e per scattare insieme una foto ricordo immortalando il ricordo di una indimenticabile gita sul lago di Misurina.

Brad Pitt sempre più spesso in Italia

Non è una novità che l’attore di Hollywood abbia una passione smisurata per i viaggi e in particolare per l’Italia, che da diversi anni ama visitare. Pitt predilige spesso e volentieri alle grandi città e ai luoghi più turistici i piccolo borghi, le realtà meno note. Ecco perché nel mese di settembre è stato sorpreso tra le cime delle Dolomiti. L’agenzia Ansa racconta che l’attore è atterrato con un volo privato all’aeroporto di Bolzano lunedì 18 settembre e ha trascorso alcuni giorni di relax tra Merano e Le Dolomiti. Secondo alcune indiscrezioni starebbe girando un film proprio in quelle zone. “Con Brad Pitt a Misurina”, scrive Marco Corona che condivide sui suoi profili social la foto scattata ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

Starebbe girando un nuovo film sulla Formula 1

L’attore americano è stato immortalato ad inizio settembre ai box del GF di Monza e, naturalmente, la sua presenza non è passata inosservata. Il motivo, ormai sempre più verosimile, sarebbero le riprese del nuovo film Apex diretto da Joseph Koniski, che uscirà nelle sale cinematografiche tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Pitt dovrebbe vestire i panni di Sonny Hayes, affermato pilota di Formula 1, che deciderà di tornare alle corse accanto ad una giovane promessa, con l’obiettivo di sfidare tutti i campioni in gara.

Le riprese del film non sono affatto rimaste inosservate da parte dai tifosi presenti nelle tribune di Monza assegnate alla profusione del film. In tanti hanno urlato mostrando il proprio stupore davanti ad un pet stop piuttosto particolare, come dimostrano alcuni video circolati su Twitter. Per lo stesso motivo, a quanto pare, Brad Pitt era stato avvistato lo scorso luglio a Silvertone, per girare alcune scene in occasione del Gran Premio di Bretagna.