Bobo Vieri compie 50 anni: “Vivo per Costanza e le mie figlie, i primi fidanzati? Sarà da infarto” “La felicità dei 50 anni è molto diversa da quella dei 30”, riflette. “Lo vedo con le mie figlie. Non avrei mai pensato ad un amore così. Vivo per prendermi cura di loro e di mia moglie”, racconta al Corriere in occasione della cifra tonda. “Nella vita mi sono divertito e ora non ho rimpianti”.

A cura di Giulia Turco

Bobo Vieri compie 50 anni e racconta l’emozione di una vita dedicata al calcio e al divertimento prima, all’amore e alla famiglia dopo. Il matrimonio con Costanza Caracciolo è arrivato infatti nel 2019, un anno prima la coppia aveva deciso di mettere su famiglia con la nascita della prima figlia Stella. Oggi l’ex calciatore star si sente profondamente cambiato.

L’amore per Costanza Caracciolo che lo ha cambiato

“Da quando sto con Costanza mi sono trasformato da calciatore superstar a uomo maturo”, racconta in un’intervista al Corriere della Sera in occasione del compleanno da cifra tonda. “Dopo tre mesi abbiamo deciso di fare una famiglia. È stato tutto molto veloce, senza pensare a niente. Abbiamo detto proviamo e vediamo come va”, ammette. In effetti la sua famiglia se l’è costruita in età matura: “Mia mamma mi diceva che avrei capito quando sarei stato pronto per fare una famiglia. Ci ho messo un po’ di tempo però va bene, ho fatto quello che dovevo fare mi sono divertito e ora non ho rimpianti”, ammette. Il compleanno lo festeggia a Formentera, la sua isola dei cuore, ma sarà tutto molto low profile, almeno rispetto alle feste del suo passato, come a quella dei 30 anni al Pineta di Milano Marittima. “C’era anche Ronaldo, gli amici sono stati la costante della mia vita”, ricorda emozionato.

La dedizione per la famiglia e le sue figlie

“La felicità dei 50 anni è molto diversa da quella dei 30”, riflette. “Lo vedo con le mie figlie. Non avrei mai immaginato questo amore folle, pazzia. Se Costanza mi dice che c’è bisogno di qualcosa al mattino per una delle due, volo in pigiama fuori dalla finestra”, racconta. “Si chiama amore, ma è così per tutti, immagino. Vivo per prendermi cura di loro e di mia moglie”. Stella e Isabel hanno rispettivamente 5 e 3 anni, anche se il tempo sembra scorrere parecchio veloce. “È un mondo che va veloce, ma non mi fa paura. Bisogna adattarsi e accompagnare la loro crescita”, racconta al Corriere. “Poi quando si presenterà un fidanzato sarà una roba da infarto, ma è presto”.