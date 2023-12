Billie Eilish dopo il coming out: “Non volevo farlo, ma pensavo fosse già ovvio” Billie Eilish dopo il coming out a Variety al quale ha raccontato di “amare le donne, sia esteticamente che come persone”, ha commentato le reazioni dei suoi fan: “Non volevo farlo, ma ho pensato ‘Non era ovvio?’. Non avevo capito che le persone non lo sapessero”.

A cura di Gaia Martino

Billie Eilish sul redcarpet dell'evento Hitmakers di Variety, ha commentato le reazioni dei suoi fan alle dichiarazioni rilasciate in un'intervista per il tabloid nelle quali ha fatto "involontariamente" coming out. Disse di essere attratta dalle donne: "Le amo molto, sono attratta da loro come persone. Ne sono attratta sul serio. Ne sono fisicamente attratta, ma allo stesso tempo ne sono intimidita per la loro bellezza e la loro presenza". Raggiunta da una giornalista all'evento a Los Angeles ha così commentato: "Non era ovvio?".

Le parole di Billie Eilish

"Non volevo farlo (coming out, ndr), ma ho pensato ‘Non era ovvio?'. Non avevo capito che le persone non lo sapessero": così Billie Eilish ha commentato le reazioni dei fan alle sue dichiarazioni sulla sua sessualità. "Quando ho letto l’articolo ho pensato: ‘Mi sa proprio che oggi ho fatto coming out'". Poi ha aggiunto: "Io la vivo con tranquillità da sempre, anche prima di parlarne. Non ho mai avuto problemi, sono sincera. In quella intervista ne ho parlato in maniera molto spontanea e naturale, dando per scontato che chi mi segue sapesse già tutto. Mi chiedo: ‘Perché non possiamo semplicemente esistere’?", le parole riportate da Rockol.it.

Cosa aveva dichiarato nell'intervista

Billie Eilish nel corso di un'intervista per Variety ha raccontato di essere attratta dalle donne, "come persone e anche fisicamente": "Allo stesso tempo ne sono intimidita per la loro bellezza e la loro presenza". Già nel 2019 la cantante con un post su Instagram nel quale mostrò alcune scene del videoclip di "Lost cause", aveva confessato di "amare le donne", e già allora si parlò di coming out. La cantante, però, fino allo scorso maggio era fidanzata con Jess Rutherford: "Si sono separati in maniera amichevole, sono rimasti buoni amici" rivelò una fonte a PageSix.