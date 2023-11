Madonna scatenata in Italia, alla festa post concerto con Achille Lauro e Rocco Siffredi “Non pensavo che ce l’avrei fatta e nemmeno i medici”, ha ricordato di recente Madonna a proposito del ricovero dello scorso giugno che ha imposto uno stop al suo tour mondiale. Pochi mesi dopo la regina del pop è in Italia per due maxi concerti sold out e due party scatenati nel cuore di Milano, in compagnia di numerosi vip italiani.

A cura di Giulia Turco

Madonna celebra il suo successo italiano con un party milanese di tutto rispetto. Dopo aver dato spettacolo con due max concerti sold out al Mediolanum Forum di Milano, la regina del pop internazionale si è lasciata andare al divertimento concedendosi una maxi vesta nel cuore della città.

Festa scatenata per Madonna nella notte milanese

È instancabile Madonna, nonostante sia reduce da un periodo in cui la sua salute ha fatto preoccupare non poco i suoi fan di tutto il mondo. Dopo aver tenuto le due date italiane, secondo Whoopsee Madonna si è concessa un tour a Palazzo Reale per visitare la mostra di Luigi&Iango, i fotografi che hanno realizzato con lei un servizio di Vanity Fair, la stessa dove ha tenuto un’esibizione anche sul figlio della star Rocco Ritchie, artista figurativo. In serata poi si è scatenata prendendo parte a “due serate mozzafiato”. La prima è stat organizzata da Dolce e Gabbana in suo onore nel celebre locale Martini. Presenti nella location di Corso Venezia anche diversi vip italiani come Mahmood, Nick Cerioni, Dsquared e Rocco Siffredi che ha portato con sé il figlio Lorenzo Tano, ormai parte del mondo dello spettacolo.

Il tour di Madonna ripartito dopo il ricovero

Il suo Celebtation Tour è ripartito da Londra, pochi mesi dopo lo stop imposto alla cantante per via di un’infezione batterica. Era lo scorso giugno infatti quando la cantante ha fatto tremare i fan. “Non pensavo che ce l’avrei fatta e nemmeno i miei medici”, ha ricordato sul palco londinese. “Non sapevo davvero dove fossi, ma gli angeli mi stavano proteggendo. Se volete conoscere il mio segreto e come sono riuscita a farcela e sopravvivere, ecco, ho pensato: ‘Devo essere lì per i miei figli. Devo sopravvivere per loro’”. L’Italia l’ha ospitata poi nelle serate del 23 e del 25 novembre, per due show mozzafiato.