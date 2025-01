video suggerito

Bianca Balti: “Mentre Los Angeles brucia, lotto con coraggio contro la malattia. La vita non mi spaventa” Bianca Balti ha voluto condividere su Instagram una riflessione riguardo al delicato periodo che sta vivendo, in contemporanea alla situazione altrettanto delicata della sua città: “Ho vinto su tante lotte e la vita in quanto tale non mi spaventa più”. Lo scorso settembre le è stato diagnosticato un tumore alle ovaie al terzo stadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Ho vinto su tante lotte, dai cuori spezzati alla dipendenza, e la vita in quanto tale non mi spaventa più". Mentre la città di Los Angeles è devastata dagli incendi, che hanno distrutto le abitazioni di diversi personaggi dello spettacolo, Bianca Balti ha scelto di condividere su Instagram una riflessione riguardo al delicato periodo che sta affrontando, in contemporanea alla situazione altrettanto delicata della sua città. Lo scorso settembre le era stato diagnosticato un tumore alle ovaie terzo stadio e, solo qualche giorno fa, aveva raccontato che la prossima chemioterapia sarà l'ultima.

Il messaggio di Bianca Balti

"Ho cercato di esprimere i miei sentimenti a parole, in conflitto tra la malattia che mi affligge e sto combattendo coraggiosamente, e tutto l'amore e la bellezza che mi benedicono, possibilmente di più da quando mi sono ammalata", ha scritto la modella in una lunga riflessione condivisa sul suo profilo Instagram, accompagnata da una foto mentre si trova a letto. Balti racconta di aver vinto su tante lotte, "dai cuori spezzati alla dipendenza", indossando la sua "resilienza come distintivo d'onore". Per questo motivo, "la vita in quanto tale non mi spaventa più". In conclusione, ha rivelato uno dei suoi desideri: "Ultimamente mi concedo il sogno di una vita senza avvenimenti, dove non accade nulla -né di bello né di brutto-. Tutto questo Los Angeles, la città che ho scelto come casa, è avvolta dalle fiamme".

Bianca Balti concluderà presto la chemioterapia: "La prossima sarà l'ultima"

Solo qualche giorno fa, con l'inizio del 2025 e la fine delle vacanze, Bianca Balti aveva aggiornato tutti coloro che la seguono sul sue condizioni di salute. Nella sua casa a Los Angeles, con una storia pubblicata su Instagram, aveva scritto: "Per la serie ‘si stava meglio in vacanza'. La prossima chemio sarà l'ultima". La diagnosi di cancro alle ovaie al terzo stadio era arrivata lo scorso settembre, dopo un malore avvertito poco prima durante una vacanza con le figlie. "Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine. Mi sono sentita una me**a, avevo tolto il seno come prevenzione ma non le ovaie, non avevo avuto il coraggio perché volevo un altro bambino", aveva spiegato la modella all'inviato de Le Iene Nicolò De Vitiis, con cui aveva trascorso due giorni.