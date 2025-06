video suggerito

Bernardo Cherubini: “Ho fatto pace con mio fratello Jovanotti. Era contrario al GF, non voleva che andassi” Bernardo Cherubini è di nuovo vicino al fratello Lorenzo, in arte Jovanotti. In un’intervista l’ex concorrente del GF ha raccontato che i due si sono riavvicinati a fine maggio in occasione del concerto dell’artista a Bologna. Merito della cognata Francesca e di Fiorello, ha spiegato prima di rivelare i motivi del litigio: “Attriti per il vaccino e per la mia partecipazione al GF”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex concorrente del Grande Fratello Bernardo Cherubini in una lunga intervista ha raccontato il suo riavvicinamento al fratello Jovanotti. Non si parlavano da anni e solo a fine maggio, in occasione del concerto dell'artista a Bologna, sono riusciti a recuperare il loro rapporto con un lungo abbraccio per "merito di Francesca, moglie di Jovanotti, e di Fiorello".

Il rapporto recuperato tra Bernardo e Lorenzo Cherubini

"Finalmente ho fatto pace con mio fratello Lorenzo. Sono andato al suo concerto a Bologna e ci siamo riabbracciati. È stato un momento toccante. Erano cinque anni che non ci parlavamo più, e ora non vediamo l'ora di ricominciare a essere fratelli". Così Bernardo Cherubini ha parlato del suo riavvicinamento a Jovanotti. Dopo anni distanti, ha trovato il coraggio di fare un passo verso il fratello, presentandosi al suo concerto: il merito va a Francesca, la moglie di Jovanotti e "anche a Fiorello, con cui mi ero confidato essendo anche amico mio". L'ex concorrente del GF ha continuato:

Appena ci siamo visti, ci siamo abbracciati, come solo i fratelli sanno fare, e quella stretta ha cancellato tutto. Come se ci fossimo dimenticati quello che di negativo aveva inasprito il nostro legame. Ora che ci siamo ritrovati, non voglio più perderlo.

Il motivo del litigio: "Attriti per il vaccino e per la mia partecipazione al GF"

"Nell’ultimo periodo avevo provato tante volte a parlare con lui, ma sa com’è, tra fratelli, quando c’è un legame così forte, forse tutto si ingigantisce. Abbiamo la stessa sensibilità ed eravamo rimasti incastrati nei nostri rancori, in tanti non detti, nel nostro silenzio reciproco" ha raccontato Bernardo Cherubini prima di svelare, nel dettaglio, cosa li aveva allontanati. Non una questione di soldi, ma idee e visioni differenti: "Ci sono stati attriti, perché sono sempre stato riluttante a quel vaccino (contro il Covid, ndr). Ho le mie idee e Lorenzo voleva convincermi del contrario e abbiamo discusso. Anche la mia partecipazione al Grande Fratello, in un primo momento, non ha aiutato la nostra riconciliazione, perché molti mi hanno detto che Lorenzo era contrario, non voleva che andassi". Bernardo Cherubini ha raccontato che quando uscì dalla casa del GF, "non ha mai risposto alle mie chiamate, ai miei messaggi". "Anche in passato avevamo avuto attriti, ogni tanto ci eravamo allontanati. Stavolta, però, sembrava qualcosa di irreversibile. Soffrivo io e, sono sicuro, soffriva anche lui", ha concluso. Le parole riprese da Il Messaggero.