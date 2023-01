“Belli gli anni ’90, ti facevi di cocaina e nessuno ti beccava”, la nostalgia di Gwyneth Paltrow L’attrice si racconta al Late Late Show di James Corden e ammette: “”Gli anni ’90? Fantastici. Voglio dire: ti facevi di cocaina e nessuno ti beccava”.

È un sentimento potente quello della nostalgia. I colori e i profumi del passato arrivano alla nostra mente sempre più dolci, in alcuni casi anche un po' amarognoli. Basta domandare a Gwyneth Paltrow che ha tanta nostalgia degli anni '90 – quando il mondo era l'arca, e noi eravamo Noè – periodo d'oro per l'uso ed abuso di cocaina. L'attrice di "Iron Man" è stata la protagonista, con Hilary Swank, della puntata di lunedì del Late Late Show di James Corden e ha dichiarato: "Gli anni '90? Fantastici. Voglio dire: ti facevi di cocaina e nessuno ti beccava". Il riferimento è all'assenza di telefonini, smartphone e social media e una maggiore privacy per i propri vizi privati.

Le parole di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow è quindi felice di aver avuto i suoi 20-30 anni negli anni '90 e non in quest'epoca super controllata, prima che tutti cominciassero a portare telefoni dotati di obiettivi in tasca per documentare i comportamenti inopportuni dei super vip. "Gli anni Novanta", chiede James Corden, "stanno vivendo un vero e proprio periodo di rinascimento in questo momento. Ma com'era prima che i social media arrivassero sulla scena? Cosa ricordi di quel periodo?". La risposta di Gwyneth Paltrow è stata fantastica:

Gli anni '90? Fantastici. Voglio dire: ti facevi di cocaina e nessuno ti beccava. Potevi semplicemente entrare in un bar, ballare, salire su un tavolo, divertirti. Voglio dire, niente cellulari, niente fotocamere. Soprattutto a New York, era abbastanza interessante, non c'erano paparazzi. Potevi inciampare fuori da un bar, tornare a casa con uno sconosciuto e nessuno lo avrebbe mai saputo.

"Oggi sono concentrata su me stessa"

I ricordi felici del passato sono passati, ma anche oggi non è male per la Paltrow che si è detta molto concentrata nell'amare se stessa. A People, in una intervista recente, dichiarò: "Mi piacerebbe andare nei posti che non vedo più da tempo e poi vorrei fare quello che non faccio più da tempo. Vorrei mostrarmi anche più amorevole, più disponibile perché qui tutto sta andando a rotoli. Mi sto concentrando molto su me stessa, sui fondamenti del benessere. Idratazione, cibo buono, meditazione. Sto cercando di eliminare le tonnellate di alcool che ho bevuto durante la pandemia".