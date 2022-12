Beatrice Quinta nuda in metro: perché si è tolta i vestiti sul binario Beatrice Quinta si è spogliata in metro a Milano: poche ore fa su Instagram la star di X Factor, arrivata seconda in finale, ha condiviso il video nel quale al passaggio del treno in metro getta via la pelliccia restando completamente nuda.

A cura di Gaia Martino

Beatrice Quinta, la cantante reduce dal successo di X Factor 2022, si è spogliata nuda in metropolitana a Milano. "Io che prendo la metro e vengo da te" ha scritto nella didascalia del video condiviso su Instagram nel quale cammina con indosso una pelliccia: appena arriva il treno, la lascia cadere per terra restando totalmente nuda.

Il video di Beatrice Quinta in metro

La star di X Factor 2022 Beatrice Quinta nelle ultime ore ha condiviso un video nel quale cammina sulla banchina della metropolitana con il suo singolo Se$$o come sottofondo, lo stesso presentato nel talent show. Quando arriva il treno si volta verso la telecamera, apre la pelliccia e la lascia cadere a terra, restando totalmente nuda, con solo i maxi stivali azzurri al piede. L'immagine del suo corpo senza vestiti è pixelata, "Io che prendo la metro e vengo da te" ha scritto come didascalia: è il verso della sua canzone. Il video ha subito generato views e commenti, diventando in pochi minuti virale: potrebbe trattarsi di una mossa pubblicitaria per sponsorizzare il singolo, uno dei più ascoltati dell'edizione appena conclusa del programma.

Tra i numerosi commenti al video anche quello del talent show e di Dargen D'Amico. "I contenuti che non abbiamo potuto girare" ha scritto il profilo ufficiale di X Factor 2022, "Copricapixeli", le parole del giudice che ha seguito il percorso della cantante.

Beatrice Quinta e il flirt con Rkomi a X Factor 2022

Beatrice Quinta oltre ad aver conquistato il successo con la sua voce e la sua presenza scenica, è stata protagonista di un flirt molto chiacchierato con Rkomi, durato il tempo di qualche puntata. Il cantante e giudice del talent aveva confessato di essere attratto dalla concorrente la quale gli aveva chiesto di "aspettare che finisse il programma" per cominciare una conoscenza più approfondita. Giorni dopo lui parlò del loro flirt come "una gag", così la Quinta: "Per me era reale, per lui no. Allora gli ho detto "ok, va bene. Me ne trovo un altro, qual è il problema?".