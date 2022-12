Beatrice Quinta: “A cena con Rkomi? Non credo. Non voglio mi seguano perché mi vuole sco***re” Beatrice Quinta seppellisce il flirt – mai nato – con Rkomi a X Factor: “La cena? Non credo proprio”. La popstar, seconda classificata a X Factor frena dopo che il giudice aveva parlato di gag.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Beatrice Quinta frena sul flirt con Rkomi, giudice conosciuto durante la partecipazione a X Factor. Dopo la timida proposta ricevuta durante la gara – poi ridimensionata dal diretto interessato ed elegantemente relegata a mera gag – la popstar uscita dall’edizione del talent show guadagnando il secondo posto, boccia l’idea di rivedere Mirko Martorana a telecamere spente e a trasmissione terminata.

Beatrice Quinta: “Adesso voglio curarmi di me”

Beatrice ha le idee chiare circa il futuro della simpatia nata con Rkomi durante la partecipazione a X Factor e, in un’intervista a Rolling Stones, spiega perché con il giudice non ci sarà alcun contatto romantico: “La cena con Rkomi? Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata su X Factor e sul prossimo futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. E sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole sco**re o meno”.

“La storia con Rkomi? Una strategia perdente”

Per chiudere, Beatrice ammette lucidamente che basare la sua partecipazione a X Factor sulla simpatia con Rkomi l’avrebbe obbligata a sprecare un’occasione che, al contrario, la cantate ha afferrato a piene mani e che spera potrà portarla lontano: “Onestamente mi sembra una strategia perdente, tutti avrebbero pensato che di puntata in puntata sarei passata solo perché avevo una storia con Mirko. Tutto il mio percorso artistico sarebbe stato messo in ombra da quello. E se proprio dovete dare il merito dei miei successi a un uomo, dateli a Dargen D’Amico”. E nel futuro? Anche in quel caso, Beatrice ha le idee chiare: "In una villetta poco fuori Milano, con un giardino grande, sempre folle come adesso ma con qualche sicurezza in più e la mia famiglia attorno, dei bambini. E mi piacerebbe continuare a fare musica".