Beatrice Quinta sul flirt con Rkomi a X Factor 2022: “Per me era reale, lui ha parlato di gag” Beatrice Quinta dopo la semifinale di X Factor 2022 ha confessato di essere rimasta delusa dalle parole di Rkomi riguardo il loro flirt, “Per lui non era reale”. Risentita dal comportamento del giudice, ha deciso di avvicinarsi a Dargen D’Amico durante la performance sulle note di Teorema anziché a lui.

Dopo il live di X Factor 2022 lo scorso giovedì, Beatrice Quinta ha svelato cosa si nasconde dietro il flirt con il giudice Rkomi. La cantante ha confessato che credeva davvero di piacergli, in realtà l'interesse era solo frutto di una gag. "Ho cambiato performance all'ultimo perché le parole di Mirko mi hanno stranita", le sue parole in onda su RTL 102.5 nel backstage della trasmissione.

Beatrice Quinta dopo l'ultima puntata di X Factor 2022 andata in onda lo scorso giovedì che l'ha vista volare in finale, ha confessato nel backstage della trasmissione che il flirt con Rkomi era in realtà fake. Le parole del giudice in diretta su Sky Uno – "Al di là della gag, Dargen smettila" – le avrebbero fatto capire che l'interesse non era reale. Le sue parole ai microfoni di RTL 102.5:

Nella performance dovevo andare da Mirko e lo dovevo guardare male ma l'ho cambiata all'ultimo. Ha detto sta cosa della gag che mi ha fatto stranire. Il flirt tra noi per me era reale. A quanto pare per lui no, allora io ho detto "Ah, ok, va bene amo, me ne trovo un altro qual è il problema?". Così sono andata da Dargen D'Amico.

La performance di Beatrice Quinta cambiata poco prima dell'inizio dello show

Il talento di X Factor 2022 nella semifinale dello show si è esibita prima nel duetto con Morgan, poi ha regalato una performance sulle note di Teorema, rivistata da lei. "La mia prima standing ovation", il suo commento dopo aver cantato il brano che le ha permesso di volare in finale, in programma giovedì 8 dicembre su Sky Uno. Durante l'esibizione la cantante è scesa dal palco per raggiungere i giudici: avrebbe voluto avvicinarsi a Rkomi, come già successo nella puntata in cui cantò Fiori rosa, fiori di pesco, ma il comportamento del giudice l'ha spinta a cambiare idea come da lei raccontato nel backstage.