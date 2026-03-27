Basciano, revocato il braccialetto: decisiva la scelta di Codegoni di trasferirsi a 300 metri dall’ex

Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda che vede coinvolti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A sei mesi dall’inizio della misura cautelare, il giudice ha deciso di revocare il braccialetto elettronico a cui era sottoposto il dj. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la decisione arriva dopo l’istanza presentata dal legale di Basciano, l’avvocato Leonardo D’Erasmo, che ha evidenziato come la recente scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne di trasferirsi a pochi metri dall’abitazione milanese dell’ex compagno abbia trasformato le condizioni che erano state alla base dell’applicazione della misura.

Perché il braccialetto elettronico è stato revocato

La decisione che sta alla base della rimozione del braccialetto elettronico prende in considerazione una circostanza chiave, sottolineata dallo studio legale D’Erasmo: Sophie Codegoni, pur avendo denunciato l’ex compagno per presunti atti persecutori e lamentato timori nei suoi confronti, avrebbe scelto autonomamente di trasferirsi a pochissima distanza dalla casa in cui vive Basciano, lo stesso luogo in cui la coppia aveva convissuto in passato. Nel provvedimento del GUP si legge che “la vicinanza delle abitazioni costituisce il risultato di una scelta non obbligata della persona offesa, almeno parzialmente sintomatica di un’attenuazione dello stato d’ansia originariamente lamentato”. In altre parole, secondo il giudice, la decisione della ex tronista di trasferirsi così vicino al suo ex testimonierebbe l’attenuazione di quel senso di paura che, fino a pochi mesi fa, aveva spinto il tribunale a ritenere necessario il braccialetto elettronico.

La denuncia per stalking di Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano

La storia tra i due era iniziata nel 2021 durante il Grande Fratello Vip e si era interrotta bruscamente nell’autunno del 2023, pochi mesi dopo la nascita della figlia Celine Blue. Dopo la rottura, sono seguite accuse reciproche nei salotti televisivi, in particolare a Verissimo: Codegoni ha parlato di tradimenti e atteggiamenti aggressivi, Basciano ha sempre respinto le accuse di stalking, pur ammettendo le tensioni legate alla fine del rapporto. La revoca della misura non chiude il procedimento penale, ma segna uno spartiacque significativo. Secondo il Gup, la scelta di Sophie Codegoni di annullare la distanza geografica dall'ex compagno farebbe venire meno quel timore che giustificava il controllo elettronico del dj. Saranno ora i prossimi passi dell'inchiesta a stabilire se questa vicinanza influirà anche sul merito delle accuse di stalking.