Barbara d'Urso guarda Tali e Quali su Rai1 mentre va in onda C'è posta per te: la stoccata a Mediaset

A cura di Stefania Rocco

La prima stoccata del 2024 lanciata da Barbara d’Urso a Mediaset è arrivata con la prima puntata della nuova edizione di C’è posta per te, il people show campione di ascolti (31% di share realizzato nella prima serata di sabato 13 gennaio) condotto da Maria De Filippi. Il programma di Canale5, com’è noto, ha bissato la concorrenza di Rai1, rappresentata dalla puntata di Tali e Quali con Carlo Conti. Ma tra gli spettatori dell’ammiraglia Rai c’era anche l’ex conduttrice di Pomeriggio5 che, con un tweet, ha voluto rendere nota la preferenza accordata allo show contro il quale si è scontrato il programma condotto da De Filippi, programma risultato essere il più visto in assoluto tra gli show in prima serata proposti da entrambe le maggiori reti nazionali.

Il contratto tra Mediaset e Barbara d’Urso scaduto il 31 dicembre

È scaduto il 31 dicembre scorso il contratto che vincolava professionalmente Barbara d’Urso a Mediaset. Ma il rapporto tra la conduttrice e la rete si era sgretolato già lo scorso luglio con la decisione dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi di affidare a Myrta Merlino la nuova edizione del contenitore pomeridiano di Canale5. La società aveva annunciato il passaggio di testimone come una scelta presa “di comune accordo” con la presentatrice. Ma fin dall’inizio, D’Urso aveva smentito quella ricostruzione dei fatti. “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: ‘Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5′. Io non ho concordato niente’, aveva dichiarato infatti D’Urso in un’intervista rilasciata a La Stampa.

Roberto Sergio smentisce la trattativa col servizio pubblico

Il tweet di D’Urso a favore di Rai1 nella serata dello scontro tra Tali e Quali e C’è posta per te non è propedeutico a uno sbarco della conduttrice in una delle trasmissioni del servizio pubblico. A chiarirlo era stato l’amministratore delegato Roberto Sergio che, in una recente intervista a La Verità, aveva fatto sapere di non avere stretto alcun accordo con l’ex conduttrice di Pomeriggio5: “Con Barbara D'Urso nessuna trattativa, non la conosco”.