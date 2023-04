Attilio Romita: “Tavassi ha combinato troppi guai, avevo detto al GF di fare attenzione” Attilio Romita in una room su Twitter ha parlato con i fan del programma: il giornalista crede che nella casa viva “la logica delle bande”: “Se io faccio parte del gruppo di Tavassi, non posso parlare con Nikita”. Ha confessato di aver provato a parlare più volte con gli autori del GF, “ma non mi ascoltavano”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Attilio Romita è intervenuto in una room su Twitter con alcuni fan del Grande Fratello Vip. L'ex concorrente ha parlato dei finalisti del reality e della sua esperienza nella casa più spiata d'Italia: "Il personaggio di Oriana è speciale, temo però per il suo gruppo, quello con Tavassi".

Le parole di Attilio Romita

Attilio Romita è intervenuto in una room su Twitter con i fan del GF VIP. Il giornalista, eliminato dal reality nella puntata del 13 febbraio, ha detto la sua su Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e i gruppi che si sono formati nella Casa. "Il personaggio di Oriana è speciale, con tutta la sua storia personale tanto discussa e chiacchierata, con il suo modo di fare che spesso dimentica le regole della buona educazione, con tutti i suoi difetti estetici, è una che non ha mai nascosto nulla. Si è presentata così com'è e così com'è è diventata protagonista. Temo per Oriana adesso, soprattutto per il gruppo Tavassi, perché credo che le ultime cose che sono successe li abbiano appannati", le parole dell'ex Vippone. Sul podio, Romita non ha le idee chiare: "Tavassi dopo tutti i guai che ha combinato, penso che non ce la farà. Il fatto che sia stato solo ammonito e rimproverato al telefono ha dato fastidio al pubblico. La sua antipatia verso Nikita Pelizon nasce dal rispetto nei confronti di Luca Onestini, ha scelto Luca come partner e siccome Luca aveva dichiarato guerra a Nikita, bisognava essere nemici di Nikita. A questa conflittualità si è aggiunto un altro evento: il fatto che Nikita sia diventata amica di Antonella. Così è iniziato l'isolamento". Attilio Romita ha parlato anche dei Gin Tonic, essendo lui un caro amico di Antonino Spinalbese: "Sono amico di Antonino, gli voglio bene, lo stimo. È una persona corretta. Tra Antonino e Ginevra c'è un'attrazione molto particolare e credo sia vera, poi come accade sempre in questi reality, quando si esce dalla casa si ritorna alla vita reale" ha spiegato.

"Prima di uscire ho allarmato più volte il GF"

Romita ha raccontato ai fan del programma di aver esortato più volte il GF VIP a controllare il clima in Casa, crede che nel reality vive "la logica delle bande, delle squadre, dei gruppi. Se io faccio parte del gruppo di Tavassi e Onestini, non posso parlare con Nikita: se lo faccio, perdo posizioni nel gruppo dominante", ha spiegato. Poco prima di abbandonare il programma, il giornalista aveva accusato i suoi inquilini che, secondo il suo parere, si erano accordati per mandarlo al televoto: li definì come "un'organizzazione mafiosa". In merito a quella dichiarazione, Attilio Romita ha così chiarito: