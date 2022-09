Ascanio Pacelli presenta il suo film a Venezia 79: la romantica dedica della moglie Katia Pedrotti Ascanio Pacelli è tra gli attori del film Il tempo è ancora nostro. Così, ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia insieme alla moglie Katia Pedrotti, che sui social gli ha rivolto una romantica dedica.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli alla Mostra del Cinema di Venezia

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono alla Mostra del Cinema di Venezia. I due, che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello, hanno presenziato all'evento mercoledì 7 settembre, in occasione della presentazione del film Il tempo è ancora nostro, che vede tra i protagonisti Pacelli.

Ascanio Pacelli attore nel film Il tempo è ancora nostro

Ascanio Pacelli ha già collezionato diverse esperienze come attore. Lo abbiamo già visto, ad esempio, nella terza stagione de I Cesaroni e nella miniserie di Monica Vullo Dov'è mia figlia?, dove ha recitato al fianco di Claudio Amendola. Nel film Il tempo è ancora nostro, diretto da Maurizio Matteo Merli, interpreta il protagonista Tancredi, un uomo ricco e affascinante, la cui frivolezza tuttavia rischia di compromettere per sempre il rapporto con sua figlia. La trama racconta l'amicizia tra Tancredi e Stefano, un uomo povero, trasandato e piegato dalla vita. Sebbene siano due persone estremamente diverse, sono accomunate dalla passione per il golf. Nel cast anche Mirko Frezza, Antonello Fassari, Miguel Gobbo Diaz, Simone Sabani e Viktorie Ignoto. Il tempo è ancora nostro arriverà nei cinema nel 2023.

Il commento della moglie Katia Pedrotti

Katia Pedrotti ha accompagnato il marito Ascanio Pacelli sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L'influencer ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono al prestigioso evento, accompagnati da una lunga dedica per suo marito:

