Arrestato lo stalker di Drew Barrymore, cercava di entrare nella sua tenuta a Southampton È stato arrestato il presunto stalker di Drew Barrymore. L’uomo ha provato ad entrare della dimora dell’attrice a Southampton, ma prima ancora si era presentato ad un evento attirando la sua attenzione e spaventandola. Ora sono in corso delle indagini.

A cura di Ilaria Costabile

È stato arrestato Chad Michael Busto, l'uomo che secondo il New York Post sarebbe il presunto stalker di Drew Barrymore. Sul conto dell'uomo, infatti, sono state avviate delle indagini dopo alcuni episodi che hanno messo in pericolo l'incolumità dell'attrice. Stando a quanto riportato da Tmz, poi, sarebbe stato arrestato mentre era in procinto di entrare nella dimora della diva a Southampton.

Il presunto stalker arrestato dalla polizia

Busto, secondo quanto ricostruito da Tmz, a cui le forze dell'ordine hanno confermato che è in atto un'indagine su quest'uomo, si sarebbe presentato alla fattoria di Drew Barrymore negli Hamptons, posizionandosi all'ingresso e provando ad entrare nell'abitazione, quando è stato catturato dalla polizia prima che potesse introdursi nella dimora della diva. In quel momento, per fortuna, in casa non c'era nessuno, ma è grave che l'evento si sia verificato appena due giorni dopo un'altra irruzione avvenuta a New York. Le indagini in corso dovrebbero stabilire la natura di queste violazioni o comprendere se l'uomo soffra di qualche patologia psichica.

Drew Barrymore spaventata durante un evento

Come riportato dal New York Post, infatti, l'uomo si sarebbe presentato durante un evento in cui Drew Barrymore era intenta ad intervistare la cantante e attrice Reneé Rapp al 92NY di Manhattan. In quell'occasione Busto si sarebbe fatto largo tra la folla e, una volta salito sul palco, rivolgendosi all'attrice avrebbe urlato: "Sai chi sono, ho bisogno di vederti". Inizialmente, la diva, pensando che fosse un semplice fan che richiamava la sua attenzione quando si è sentita chiamare ha risposto sorpresa: "Oh, mio Dio, sì?", ma ha poi compreso ben presto che la situazione stava prendendo una piega diversa da come l'aveva immaginata. L'attrice, particolarmente scossa dall'accaduto, si è immediatamente allontanata dal palco, nascondendosi con la sua ospite nel backstage dell'evento. Busto, in realtà, non è sconosciuto alle forze dell'ordine, dal momento che in passato aveva cercato più volte di avvicinare Amber Heard.