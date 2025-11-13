Ariana Grande aggredita da un fan alla premiere del film Wicked For Good, il video dell’irruzione sul red carpet

Durante la premiere del film Wicked For Good, un uomo ha fatto irruzione sul red carpet e ha aggredito Ariana Grande. Cynthia Erivo è stata la prima a entrare in azione per allontanare l’uomo, poi arrestato dagli addetti alla sicurezza.

Ariana Grande è stata aggredita da un fan durante il red carpet alla premiere del film Wicked: For Good, agli Universal Studios di Singapore. Mentre l'attrice e Cynthia Erivo, anche lei protagonista del film, posavano davanti ai fotografi e firmavano autografi, un uomo si è fatto strada tra i bodyguard fiondandosi su Ariana Grande, strattonandola nel tentativo di abbracciarla e scattare una foto con lei. La Erivo è entrata subito in azione, spingendo via l'uomo.

Nonostante lo spavento di tutti i presenti e in particolare dell'artista, apparsa visibilmente scossa dalla situazione, il clima è tornato tranquillo in pochi minuti. L'uomo è stato immediatamente fermato dalla sicurezza ed è stato identificato come Johnson Wen: bloccato dagli addetti alla sicurezza, è stato trasportato all'esterno dell'evento e poi arrestato. Sui social è un personaggio conosciuto proprio per dare fastidio agli artisti durante gli eventi.

Chi è Johnson Wen, alias Pyjama Man: conosciuto come disturbatore dei VIP

Johnson Wen è conosciuto sui social come Pyjama Man, influencer che spesso si diverte a fare irruzione su palchi di concerti o red carpet nel tentativo di dar fastidio agli artisti. Lo scorso agosto salì sul palco di Katy Perry, mentre cantava, prima di venire trasportato con forza giù dal palco dalla sicurezza. Nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram il video del momento in cui oggi ha aggredito Ariana Grande. Rivolgendosi all'attrice ha scritto nella didascalia: "Grazie per avermi fatto saltare sul tappeto giallo con te". Tra le stories ha poi mostrato il momento in cui lo hanno trasportato all'esterno degli Universal Studios a Singapore, dove si è tenuta la premiere. Poche ore dopo l'arresto, è poi tornato libero: "Sono libero dopo essere stato arrestato", ha scritto lui stesso tra le stories.