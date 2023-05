Aperta un’inchiesta sulla morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello La Procura di Lamezia Terme ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte di Monica Sirianni ed eventuali responsabilità nel decesso.

A cura di Daniela Seclì

Si aggiunge un nuovo tassello alla tragedia della morte di Monica Sirianni, insegnante di inglese ed ex concorrente del Grande Fratello. Secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe stata aperta un'inchiesta al fine di fare chiarezza su eventuali responsabilità nella morte della trentasettenne. Il decesso è avvenuto dopo un malore e la corsa in ospedale.

Morte Monica Sirianni, aperta un'inchiesta

La Procura di Lamezia Terme ha aperto un'inchiesta per chiarire eventuali responsabilità nella morte dell'ex gieffina Monica Sirianni. È stata disposta l'autopsia. La salma, poi, verrà restituita alla famiglia che attualmente risiederebbe in Australia. Sirianni, infatti, è figlia di calabresi emigrati a Sydney. Quando ha avuto il malore, si trovava nel piccolo comune d'origine dei suoi genitori, Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, in Calabria. La corsa in ospedale, purtroppo, non è bastata a salvarle la vita.

La morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello

Monica Sirianni si trovava a Soveria Mannelli in un bar in compagnia dei suoi amici. La trentasettenne ha avuto un malore. Come riporta il Quotidiano del Sud, è stata soccorsa prontamente dai medici che l'hanno trasportata in ospedale, dove purtroppo è deceduta poco dopo. I carabinieri hanno avviato subito degli accertamenti sulla morte dell'ex concorrente del Grande Fratello e il pm della Procura di Lamezia, come dicevamo, ha disposto l'autopsia per chiarire le causa della morte ed eventuali responsabilità. Monica Sirianni aveva solo venticinque anni quando ha preso parte al reality Grande Fratello. Dopo quell'esperienza televisiva, non ha coltivato una carriera nel mondo dello spettacolo. La donna insegnava inglese. Intanto, la famiglia e i suoi cari attendono chiarezza sull'inaspettata tragedia.