L’ex concorrente del GF Monica Sirianni morta dopo un malore: “La salma sarà trasferita a Sydney” La salma di Monica Sirianni, ex concorrente del GF morta dopo un malore all’età di 37 anni, volerà ora in Australia, a Sydney, dove risiedono i genitori: la notizia di GazzettadelSud.it.

A cura di Gaia Martino

La salma di Monica Sirianni, morta a 37 anni dopo un malore, sarebbe pronta a volare in Australia, dove vivono i genitori. L'ex concorrente del Grande Fratello 12 e insegnante di inglese viveva in Lombardia ma negli ultimi giorni si trovava a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, sua terra d'origine. I siti locali calabresi, tra cui Gazzetta del Sud e Calabria7, raccontano di una cittadina scossa per l'improvvisa perdita e dell'imminente viaggio della salma della 37enne, figlia di emigranti calabresi trasferitisi a Sydney. I genitori dell'ex gieffina attenderebbero dunque, ora, la salma della figlia in Australia, dove sono ancora residenti.

Il malore mentre era al bar con gli amici

Monica Sirianni era diventata popolare a 25 anni grazie all'esperienza al Grande Fratello. Aveva partecipato all'edizione 2011/2012, all'epoca condotta da Alessia Marcuzzi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, che fu vinta da Sabrina Mbarek. Gli amanti del reality show ricorderanno gli scontri che la donna ebbe con il fidanzato Diego: lei lo tradì con Fabrizio Conti, conosciuto nella casa di Cinecittà, essendosi sentita spesso rifiutata e poco compresa dal compagno. Dopo l'eliminazione dal programma e l'addio al piccolo schermo, Monica Sirianni era tornata a insegnare inglese a scuola, in Lombardia, dove viveva. Lo scorso venerdì 5 maggio 2023 era al bar della sua città d'origine, Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, insieme ad un gruppo di amici quando è stata colta da un improvviso malore, rivelatosi fatale. Dopo essere stata trasportata d'urgenza nell'ospedale di Soveria, è deceduta poco dopo. I siti locali calabresi fanno sapere che si escludono responsabilità di terzi, probabile sia stata colpita da un'infarto. Sulle effettive cause della morte della 37enne i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno avviato accertamenti.