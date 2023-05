Morte Monica Sirianni, indaga la procura: l’alcol assunto e l’ipotesi avvelenamento Indaga la procura sulla morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello oggi 37 anni. Emergono i primi dettagli dopo l’inchiesta aperta in seguito alla denuncia presentata dai genitori.

A cura di Stefania Rocco

La procura sta indagando sulla morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello morta dopo essersi sentita male mentre si trovava insieme ad alcuni amici in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. L’inchiesta è stata aperta in seguito alla denuncia presentata dai genitori della 37enne, residenti in Australia. Già disposta l’autopsia sul corpo dell’insegnante di inglese, i cui esiti chiariranno le circostanze del decesso. Stando alle prime ipotesi, la sera del decesso la vittima avrebbe assunto una notevole quantità di alcol. Il fascicolo aperto è a carico di ignoti.

Chi era Monica Sirianni

Monica Sirianni era diventata popolare nel 2011 quando aveva partecipato al Grande Fratello. Già prima di quell'esperienza televisiva, era diventata nota per avere preso parte a diverse produzioni tv locali. Nata da genitori calabresi emigrati a Sidney, era tornata in Italia nonostante il parere contrario dei suoi familiari. Dopo la partecipazione al reality show di Canale5 si era allontanata dal mondo della televisione e aveva ripreso a lavorare come insegnante di inglese. Si trovava in un bar insieme a un gruppo di amici quando si è sentita male. I presenti hanno allertato i soccorsi quando Monica è svenuta ma, trasportata in ospedale, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. La salma sarà trasferita a Sidney una volta concluse le indagini.

L’ipotesi avvelenamento

Saranno i risultati dell’autopsia a chiarire le cause del decesso. Un’altra ipotesi contenuta nell’inchiesta, secondo il Quotidiano Nazionale, punterebbe verso l’avvelenamento. Un sospetto nato a partire dalle circostanze poco chiare del decesso. Monica non soffriva di alcuna patologia tale da spiegare il malore. I risultati dei rilievi autoptici disposti sulla salma chiariranno se si è trattato di morte naturale.