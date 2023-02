Antonino Spinalbese riabbraccia la figlia Luna Marì: “Ti ricordi chi sono? Sono papà” Antonino Spinalbese riabbraccia la piccola Luna Marì dopo ben cinque mesi di lontananza. Il video del loro incontro mostra l’ex gieffino nella sua versione più dolce e amorevole.

A cura di Ilaria Costabile

Antonino Spinalbese ha concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip, dopo essere stato eliminato nella puntata di giovedì 23 febbraio e, finalmente, è tornato ad abbracciare sua figlia Luna Marì. L'incontro con la piccola è stato ripreso e pubblicato anche in un video su Instagram.

L'incontro tra Antonino Spinalbese e Luna Marì

Un video il cui ingrediente principale è la tenerezza, quella di un padre che rivede la sua bambina dopo mesi di lontananza e che non desidera altro che riaverla tra le sue braccia. Ed è proprio quanto accade tra Antonino e la sua Luna Marì che gli corre incontro sgambettando non appena lo vede sulla soglia della porta. L'ex gieffino, quindi, si accovaccia per terra, la abbraccia e le sussurra: "Ciao, è tornato papà! Come sei bella, lo sai che sei bellissima? Fatti vedere, ah ma allora ti ricordi di papà?" il tutto mentre la piccola non si stacca nemmeno un secondo da lui, abbracciandolo e dandogli piccoli baci, mentre Spinalbese gongola, sorridendo e meravigliandosi dei gesti della sua bambina.

L'amore di Antonino Spinalbese per sua figlia

L'ex gieffino da tempo desiderava poter uscire dalla Casa per riabbracciare la sua bambina, dopo svariati mesi era ormai diventato insofferente e in più occasioni si lamentava con i suoi compagni d'avventura di non poter assistere a tutte le piccole conquiste e sfide superate dalla piccola Luna Marì in sua assenza. A Natale aveva ricevuto un bigliettino, scritto dalla famiglia Rodriguez affinché potesse avere notizie sulla figlia e anche un messaggio con scritto "Ciao papà" e in quella circostanza non era riuscito a trattenere la commozione. Quando Spinalbese ha dovuto lasciare la Casa per motivi di salute, c'era chi aveva avanzato l'ipotesi che si fosse allontanato appositamente per rivedere la bimba, cosa che però non si è mai verificata. Adesso, però, sono pronti a recuperare tutto il tempo perduto.