Antonino Spinalbese: “In Ginevra ho rivisto delle cose di me, Belén non era la mia donna ideale” Antonino Spinalbese si racconta in un’intervista in cui ripercorre il suo percorso al Grande Fratello Vip. Sulla questione Ginevra Lamborghini, poi, lascia spazio al futuro.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip c'è stato senza dubbio Antonino Spinalbese, entrato con l'idea si smarcarsi dall'etichetta di ex fidanzato di Belen Rodriguez ed è riuscito in sei mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia a farsi apprezzare per quello che è, provando ad essere sincero liberandosi dei muri costruiti per preservare la sua privacy. Il gieffino si è raccontato in un'intervista al settimanale Chi, dove ha parlato anche del suo legame con Ginevra Lamborghini, con la quale potrebbe esserci davvero un futuro.

Il percorso di Antonino Spinalbese al GFVip 7

Il Grande Fratello Vip è stata una prova per Antonino Spinalbese, una sfida per provare ad aprirsi e farsi conoscere senza sovrastrutture: "Il mio problema è sempre stato quello di comunicare ciò che sento, negli ultimi tempi mi ero chiuso per cercare di difendere la mia privacy, e allora ci voleva qualcosa di estremo come il GFVip per riuscire ad abbattere quel muro". Durante la permanenza nella casa più spiata d'Italia, però, ha preferito non parlare del suo recente passato, evitando di pronunciare di Belen e spiegandone chiaramente i motivi:

Le parole che ti escono spontaneamente in un contesto di questo tipo possono essere fraintese e volevo evitare di avere problemi con la madre di mia figlia. Ho cercato di tenere dentro tutto quello che c'era fuori, volevo farmi conoscere per come sono e non per quello che la gente sapeva sul mio conto. Ho capito che lei (Belen Rodriguez ndr.) non era la mia donna ideale e io non ero il suo uomo ideale.

Il reality gli ha dato l'opportunità di incontrare persone nuove e di mettersi alla prova anche da questo punto di vista, testando la sua capacità di relazionarsi con persone diverse e instaurando rapporti che davvero possono trasformarsi in amicizie durature:

Il GFVip sulla carta non era il mio posto, ma sono andato fuori dagli schemi per scoprire qualcosa di nuovo anche di me. Ho conosciuto persone che forse non avrei mai incontrato, ma che mi sono piaciute. Luca Salatino, Ginevra Lamborghini, Daniele Dal Moro, Andrea Maestrelli. Mi piacerebbe che la gente capisse l'ironia di Edoardo Tavassi perché è un puro, ed è molto sensibile.

Alcuni concorrenti, invece, non gli sono proprio andati a genio, come Edoardo Donnamaria e Luca Onestini: "Da bambino mi è stato insegnato di conoscere chi è meglio di me. L'opposto di quello che hanno rappresentato loro. Ho capito che non mi avrebbero insegnato niente e preferivo cercare amicizie di cui essere fiero, piuttosto che cercare scontri che mi avrebbero fatto perdere qualcosa".

Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria

Il rapporto con Ginevra Lamborghini

Tra coloro che hanno fatto breccia nel cuore dell'hairstylist, ora imprenditore, c'è stata Ginevra Lamborghini con la quale è riuscito ad abbattere un iniziale pregiudizio: "Ho rivisto in Ginevra molte cose di me, come la semplicità, il modo di divertirsi e di essere spensierati. Ha dentro un velo di tristezza. Poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico". Questa complicità è stato uno degli argomenti più chiacchierati della trasmissione, tanto che quando Ginevra è stata squalificata dal gioco, il fatto che Spinalbese si fosse avvicinato ad Oriana Marzoli e Giaele De Donà aveva sorpreso il pubblico e anche Alfonso Signorini, a questo proposito l'ex gieffino ha spiegato:

Non riesco a dire di no. Volevo mettere alla prova quello che sentivo per Ginevra, capire se di fronte ad altre conoscenze, sarebbe stata sempre lei quella con cui avrei voluto approfondire, ed è stato così.

Quando è rientrato in studio la prima persona che gli hanno mostrato è stata proprio Ginevra e, dopo aver confessato che tra loro c'erano già state delle effusioni, nell'ultima puntata dello show, quando i due si sono incontrati c'è stato anche lo scambio di un bacio appassionato: "Ci hanno portato nello studio separati, la cercavo dietro le quinte, quando ci hanno chiesto il bacio mi sembrava giusto darglielo per chi ci ha seguito. E poi sono andato avanti a baciarla per il resto della serata". Sembra, quindi, che il latin lover del reality abbia voglia di fare le cose con calma e capire come andranno le cose: "Per la prima volta in vita mia non ho fretta".