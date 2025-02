video suggerito

Annullato lo spettacolo di Ambra Angiolini a teatro stasera, l’attrice: “Mi sto curando, scusate” Ambra Angiolini a causa di una “brutta laringite” è stata costretta ad annullare lo spettacolo teatrale a Budrio in programma per questa sera. L’attrice che porta a teatro Oliva Denaro ha spiegato in un post cosa le è successo: “Mi sto curando, scusate ancora”. La nuova data è da ridefinire. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

339 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ambra Angiolini è stata costretta ad annullare il suo spettacolo teatrale, Oliva Denaro, tratto dal romanzo di Viola Ardone con la regia di Giorgio Gallione, in programma per stasera al Teatro Consorziale di Budrio. L'attrice con un post Instagram si è scusata con i suoi fan spiegando di essere stata colpita da una forte influenza che la costringe al riposo.

L'annuncio di Ambra Angiolini

"Mi scuso per l’annullamento dello spettacolo di stasera al Teatro Consorziale di Budrio, recupereremo la data entro fine aprile , data che ovviamente vi comunicherò il prima possibile. Ho una brutta laringite e mi sto curando. Per i biglietti acquistati non ci saranno problemi, chi vorrà potrà tornare e chi non vorrà potrà essere rimborsato. Grazie e scusate ancora, questa volta l’influenza mi ha trovato anche se non la stavo cercando": con queste parole Ambra Angiolini, scritte in un post Instagram, ha comunicato ai suoi fan la decisione di annullare il suo spettacolo teatrale in programma per stasera, al Teatro Consorziale di Budrio. Si è scusata, spiegando di essere stata colpita da una "brutta laringite" contro la quale si sta curando, che l'ha costretta al riposo. Ha spiegato le modalità di rimborso a coloro che avevano acquistato il biglietto e che non potranno esserci alla data ripogrammata.

La nuova data è ancora da definire

Anche il Teatro Consorziale di Budrio, con un post pubblicato sui canali social ufficiali, ha annunciato il rinvio dello spettacolo. La nuova data, però, è ancora da ridefinirsi. "A causa di un' indisposizione legata a uno stato influenzale della protagonista Ambra Angiolini, lo spettacolo Oliva Denaro, previsto per questa sera, è rinviato.Siamo in contatto con la Produzione per definire una nuova data, che comunicheremo al più presto", si legge nell'annuncio pubblicato a corredo della locandina dello spettacolo.