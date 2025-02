Salta lo spettacolo di Luca Bizzarri, il comico ammette: “Non sono riuscito a scriverlo”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Salta lo spettacolo di Luca Bizzarri previsto per sabato 8 marzo al Politeama Genovese, si tratta del rinvio di "Non hanno un amico 2" che invece si terrà il prossimo 23 ottobre. L'attore genovese ha spiegato in un'intervista a Il Secolo XIX il perché di questo slittamento, dopo aver mandato una lettera di scuse a tutti coloro che avevano comprato i biglietti.

Luca Bizzarri spiega perché è saltato il suo spettacolo

Luca Bizzarri spiega sulle pagine del quotidiano genovese, di aver preso sottogamba la realizzazione del secondo capitolo di uno spettacolo che, in realtà, gli aveva già dato grandi soddisfazioni, con un tour teatrale sempre sold out. Il comico, quindi, spiega:

La marea di impegni che mi stanno riempiendo le giornate, gli spettacoli in giro per l’Italia, sia da solo che con un’altra compagnia, e la scrittura del podcast semplicemente non me lo stanno permettendo: ci ho provato non ce l’ho fatta.

Alla domande se non ci fosse la possibilità di recuperare la situazione in qualche modo, Bizzarri con estrema sincerità dice: "Non potevo fare altrimenti" e poi, sostenendo di avere una responsabilità nei confronti di chi decide di comprare un biglietto e guardarlo a teatro, aggiunge:

Ho peccato di presunzione. In mezzo alle ottomila cose che ho avuto e che ho da fare, ero convinto di riuscire a farcela a presentarlo, a scriverlo in tempo per le prime date a Genova. Ma non è stato così. L’ho comunicato per tempo al teatro, rispettando il lavoro di tutti, e poi ho scritto una doverosa lettera di scuse al pubblico. Avrei potuto sfangarla presentando uno spettacolo raffazzonato, sulla falsariga del primo che è andato bene, ma non sarei stato a posto con la mia coscienza. Voglio mettere cura in quello che faccio, chi mi segue se lo merita. La cosa migliore è sempre dire la verità. Insomma: ho fatto una figura di me…

"Sono molto dispiaciuto"

L'attore, poi, ammette di essersi reso conto della defaillance già a Natale, quando avrebbe dovuto scrivere lo spettacolo, ma senza successo: "Le giornate passavano e non combinavo nulla di davvero significativo. Non sono riuscito a fare quello che avevo in mente. Sono molo dispiaciuto". Ci ha provato, per provarci: "Mi sono ritrovato o davanti a fogli bianchi o davanti a qualche cosa che era troppo simile al primo spettacolo". Bizzarri, poi, conclude dicendo di essersi adagiato sui risultati del precedente spettacolo:

Ogni volta che faccio qualcosa che va bene al primo giro, mi autoconvinco di saperla fare senza particolari problemi. Ma non è così. Mi successo con il secondo film e adesso anche con il secondo spettacolo.