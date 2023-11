Annamaria Bernardini De Pace: “Troppa gente intorno a Francesco Totti, per questo è finita così” Annamaria Bernardini De Pace rende noto il motivo che l’ha spinta a rimettere il mandato nell’ambito del procedimento che l’aveva vista assistere Francesco Totti nella causa di separazione dalla ex moglie Ilary Blasi.

A cura di Stefania Rocco

Annamaria Bernardini De Pace, avvocata esperta in diritto familiare tra le più famose in Italia, rende noto il motivo che l’ha spinta a rimettere il mandato nell’ambito della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Bernardini De Pace, com’è noto, ha seguito l’ex capitano della Roma per un breve periodo, salvo poi decidere tirarsi fuori. Al Corriere della Sera, l’avvocata rende noto il motivo di tale scelta: “È andata così perché c’era troppa gente intorno, e io sono una prepotente e volevo comandare”.

Il rapporto con la maternità, parla Annamaria Bernardini De Pace

Alla vittorie conseguite nell’arco della sua carriera, che le hanno consentito di costruirsi una reputazione solidissima e un notevole parco clienti, Bernardini De Pace ha affiancato la vita da madre, un impegno al quale non ha mai rinunciato. Madre di Francesca e Chiara Giordano (quest’ultima è la ex moglie di Raoul Bova), avute quando era giovanissima, l’avvocata aveva inizialmente deciso di concentrarsi unicamente sul suo privato, accantonando addirittura gli studi: “Volevo fare la mamma e basta tutta la vita. Le mie figlie sono state in assoluto l’emozione più grande che abbia avuto. Sia le gravidanze, anche se difficili, sia il parto. Ho introdotto alla Macedonio Melloni il parto in piedi, la mamma attaccata alle sbarre del letto e la bambina fatta scendere, con le ostetriche che gridavano perché allora andava solo il parto sdraiata”.

Annamaria Bernardini De Pace: “Per amore, lasciai l’università”

Un desiderio, quello di diventare “madre e basta”, che si è ripercorso anche sulla carriera universitaria di Bernardini De Pace. “Da quando ho conosciuto mio marito, all’università perché era il mio professore, immediatamente il mio sogno è stato quello di sposarmi con lui e l’ho fatto esattamente 9 mesi dopo. Lasciando l’università, e con gioia, perché me l’aveva chiesto”, ha fatto sapere l’avvocata, rivendicando quella che a lungo ha considerato una priorità, prima di ridefinire se stessa e i suoi progetti. Il matrimonio con Francesco Giordano, padre delle sue figlie, è durato 6 anni, dal 1970 al 1976.