Annamaria Bernardini De Pace condanna il padre di Heidi Baci: “Ha mortificato la figlia” Annamaria Bernardini De Pace, celebre avvocata divorzista, condanna l’atteggiamento tenuto dal padre di Heidi Baci nella Casa del Grande Fratello. Dopo l’ingresso dell’uomo, la figlia ha deciso di abbandonare il programma.

A cura di Stefania Rocco

L’uscita di Heidi Baci dalla Casa del Grande Fratello ha destabilizzato gli inquilini dell’appartamento di Cinecittà. A spingere la giovane ad abbandonare il gioco è stato l’incontro con il padre che ha condannato il suo rapporto con Massimiliano Varrese, chiedendole di mettere immediatamente fine a qualsiasi cosa stesse accadendo tra loro. Dopo averlo visto. Heidi si è sciolta in lacrime e, al termine della puntata in diretta, ha deciso di lasciare la Casa. Proprio di quanto accaduto nel reality condotto da Alfonso Signorini si è occupata Myrta Merlino che ha dedicato alla vicenda un blocco nell’ultima puntata di Pomeriggio5. Ospite in studio la celebre avvocata Annamaria Bernardini De Pace che ha condannato il gesto del padre di Heidi.

Annamaria Bernardini De Pace: “Allibita da quanto accaduto al GF”

“Nella Casa del Grande Fratello è successa una cosa molto particolare: un padre è entrato nella Casa per dire a sua figlia che non gli piaceva cominciasse una storia con un uomo più grande”, è stata l’introduzione di Myrta Merlino che ha trasmesso una clip che ha riassunto quanto accaduto. Severo il commento dell’avvocata Annamaria Bernardini De Pace che ha commentato così quanto accaduto:

Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto a una ragazza davanti a tutta l’Italia mortificandola in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni.

Che cosa ha detto il padre di Heidi Baci alla figlia

Entrato nella Casa per impedire alla figlia di andare avanti nel suo rapporto con Massimiliano Varrese, il padre di Heidi Baci ha messo in guardia la figlia, invitandola ad allontanarsi dal coinquilino: “Sono venuto qui perché ti voglio bene. Ma una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità. Pensa anche alla salute della mamma, sta male. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto. Ti ha messo sotto pressione questo uomo e ti ha rovinato questo gioco. […] Devi ammettere che hai fatto una scelta sbagliata. Puoi uscire a testa alta con me. Lì fuori c’è un mondo bello che l’aspetta”.