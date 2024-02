Annalisa schiacciata tra due uomini durante una sfilata: “Michele Morrone gentile, mi ha fatto spazio” Annalisa “assolve” Michele Morrone, accusato di manspreading per avere schiacciato la cantante tra sé e il modello Alton Mason in occasione di una sfilata. “È stato carino, mi ha fatto spazio”, precisa l’artista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Annalisa, ospite di Rosario Fiorello a Viva Rai2, “assolve” Michele Morrone dopo l’immagine che ha fatto il giro dei social che la mostra schiacciata tra l’attore e il modello Alton Mason in occasione di una sfilata tenutasi durante la Milano Fashion Week. A dimostrare quanto accaduto è un breve filmato che ha fatto il giro dei social: il frame mostra Morrone e Alton che, seduti al proprio posto, allargano le gambe fino a invadere lo spazio di Annalisa. Un atteggiamento che prende il nome di “manspreading”. Ma la cantante precisa che l’attore non avrebbe in alcun modo acuito il suo disagio. Al contrario, si sarebbe premurato di farle più spazio possibile.

Annalisa difende Michele Morrone

Dopo avere accolto Annalisa a Viva Rai2 celebrando il successo della sua “Sinceramente”, canzone portata al Festival di Sanremo 2024, Fiorello le ha chiesto un commento a proposito di quanto accaduto alla sfilata: “C’è un’immagine di te seduta tra Morrone, il super top modello, e un altro tutto impellicciato che stavano con le gambe aperte”. “In realtà, Michele Morrone è stato molto gentile”, ha precisato Annalisa, “Mi ha fatto spazio per quanto poteva perché la stazza c’era. È stato molto gentile. Era più che altro la pelliccia dall’altra parte che mi entrava negli occhi. Chi era il pelliccione? Io andrei oltre”.

Chi era l’uomo seduto alla destra di Annalisa durante la Milano Fashion Week

L’uomo il cui nome Annalisa non ha voluto svelare ma che compariva alla sua destra durante la sfilata in questione è Alton Mason, modello 26enne grande amico di Naomi Campbell. Era tra gli ospiti della sfilata di Dolce&Gabbana, marchio per il quale ha sfilato in più di un’occasione e che firmava l’ingombrante cappotto con pelliccia che ha occupato lo spazio e la visuale di Annalisa.