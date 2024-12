Anita Olivieri: “Beatrice Luzzi opinionista si commenta da sola. Successo? È al GF, mica da Alberto Angela!” Anita Olivieri, ex concorrente del Grande Fratello, non ritiene che quello ottenuto da Beatrice Luzzi una volta terminata la partecipazione al reality sia da considerarsi successo: “Fa l’opinionista al GF, non sta da Alberto Angela”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Anita Olivieri commenta il percorso professionale dei concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello. La giovane, in particolare, fa sapere di non ritenere che quello ottenuto da Beatrice Luzzi – seconda classificata del GF 2023 oggi diventata opinionista del reality – sia da considerarsi vero successo.

Anita Olivieri: “Beatrice Luzzi ha fatto qualcosa, non ha avuto successo”

Nel corso di una diretta Instagram, Anita ha fatto sapere di non considerare quello di Beatrice un percorso di successo. Semplicemente, ritiene Olivieri, Luzzi sarebbe stata l’unica concorrente ad avere lievemente capitalizzato l’esperienza nel reality accettando una proposta professionale che, tuttavia, Anita non ritiene irrinunciabile:

Nessuno ha avuto successo dopo il GF della mia edizione. Forse Beatrice Luzzi che è andata a fare l’opinionista ha fatto qualcosa. E comunque ha 53/54 anni, un background da attrice e non so che altro e ha fatto qualcosa. Però, ragazzi, è un’attrice che è andata a fare l’opinionista al Grande Fratello. Non è andata da Alberto Angela. Per me questo è il massimo di quello che qualcuno ha fatto uscito dal GF ma non è successo. E non perché devo parlare di Beatrice, perché lei è l’unica ad avere effettivamente fatto qualcosa. Non commento. Ho dei pensieri ma non li espongo, penso che lei si stia commentando da sola da quello che vedo. Quello che fa e quello che è parla da sè.

Sugli altri ex del GF: “Che cosa stanno facendo Perla e Mirko”

Anita ha quindi spostato il focus su altri due protagonisti centrali della scorsa edizione del Grande Fratello, la vincitrice Perla Vatiero e il suo ex fidanzato Mirko Brunetti: “Perla sta facendo quello che faceva prima di entrare nella Casa. Si dedica al suo brand e lavora come prima. Mirko si sta dedicando alla recitazione e altre cose. Chi altro ha fatto successo? Chi è davvero qualcuno? Io non ho mai pensato di andare al GF e diventare famosa perché non mi interessa, non so come dirlo”.