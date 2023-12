Andreas Muller e Veronica Peparini a Verissimo contro le critiche: “Torniamo in tv per un motivo” “Giusto per guadagnare due euro, visto quanto gli è costata questa gravidanza”, ha commentato qualche utente sotto ai loro post, così come riporta il ballerino. Per mettere in chiaro la situazione prima del loro ritorno in tv, Muller si sfoga sui social: “Mi ero ripromesso di non cadere più nella trappola delle malelingue”.

A cura di Giulia Turco

Andreas Muller e Veronica Peparini tornano nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin per raccontare gli sviluppi della gravidanza della coreografa, incinta di due gemelline. La loro prima intervista in tv è stata purtroppo seguita da alcune complicazioni, che sono state condivise pubblicamente dalla coppia, ma ora sembra tutto procedere per il meglio.

Lo sfogo di Andreas Muller prima del ritorno a Verissimo

Non sono mancate le critiche per l’intervista su Canale 5 durante la quale hanno annunciato l’arrivo di due bambine, le prime figlie che nasceranno dal loro amore. Un annuncio fatto fin troppo in fretta secondo alcuni, che si sono sbilanciati via social con diverse critiche. “Giusto per guadagnare due euro, visto quanto gli è costata questa gravidanza”, ha commentato qualche utente sotto ai loro post, così come lo riporta il ballerino. Per mettere in chiaro la situazione prima del loro ritorno in tv, Muller si è sfogato sui social: “Domenica faremo un collegamento con Verissimo. Sotto questo annuncio ci sono stati molti commenti negativi, ne prendo uno a caso per spiegare perché saremo presenti”, continua spiegando che di recente è stata la giornata mondiale della trasfusione feto fetale nelle gravidanze gemellari e che proprio per questo motivo sono stati chiamati a partecipare al programma. “Mi ero ripromesso di non cadere più nella trappola delle vostre malelingue, ma quando parlare senza sapere è giusto dare delle spiegazioni”.

Come procede la gravidanza gemellare di Veronica Peparini

Nel frattempo la coppia continua a condividere via social momenti della loro nuova vita da futuri genitori. Di recente si sono trasferiti in una casa più grande, che sarà il loro nido d’amore per questo periodo e per qualche mese dopo la nascita delle gemelle. La gravidanza di Veronica per fortuna sembra intanto procedere al meglio e l’allarme sembra essere rientrato. “Stiamo facendo controlli ogni 48 ore”, aveva spiegato il ballerino ai fan, spiegando che la gravidanza gemellare è di per sé più delicata di una singola. “Volevamo solo aggiornarvi e più che altro fare chiarezza sul fatto che nulla di ciò che sta accadendo dipende dall’età o da altre cause che girano sul web.