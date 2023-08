Andrea Nicole Conte in costume: “Ero 47 kg di malessere e lacrime, ora vivo il mio corpo in serenità” L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole Conte parla del suo aspetto fisico. In risposta ad un fan ammette di essere leggermente ingrassata ma oggi è più importante la sua serenità mentale: “Mi ero ridotta a 47 kg di malessere e lacrime, quest’anno ho deciso di fregarmene, di vivere serenamente il mio corpo”.

A cura di Gaia Martino

Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne, risponde a un fan che gli fa notare un leggero aumento del suo peso e racconta di essere finalmente riuscita a ritrovare la sua "serenità mentale". Lo scorso anno, ha raccontato, era diventata troppo magra, "ero ridotta a 47 kg di malessere e lacrime", ora ha deciso di prendersi cura della sua sanità mentale per "ripartire più forte di prima".

La confessione di Andrea Nicole Conte

Nel parlare del suo leggero aumento del peso, in risposta ad un utente, Andrea Nicole Conte ha raccontato di essersi trascurata troppo lo scorso anno: "Diciamo che rispetto all'anno scorso qualche kg in più c'è, ma la differenza è che ero prosciugata di tutto, ridotta a 47 kg di malessere e lacrime". Ora ha deciso di vivere serenamente il rapporto con il suo corpo per ritrovare la sua pace interiore:

Quest'anno ho deciso di fregarmene completamente, di vivere serenamente il mio corpo e la serenità mentale che sto raggiungendo anche se più morbida. Per tornare in forma ho tutta la vita ma deve essere un connubio tra mente e corpo, io mi sto prendendo cura della prima parte per caricare i motori e ripartire ancora più forte di prima.

"Ero la peggior nemica di me stessa, oggi mi piaccio"

Lo scorso dicembre l'ex tronista parlò ai suoi followers, divisi tra fan e hater, e a tutti coloro che spesso avevano criticato il suo corpo. "Ho passato così tanto tempo a non piacermi, ad odiare il mio corpo, non perché io avessi realmente qualcosa che non andava ma per pura presa di posizione o a causa degli standard di bellezza finta imposti da altri, che mi facevano sentire e vedere sbagliata". Si sentiva la peggior nemica di se stessa fino a quando non ha imparato ad amarsi: "Ho lavorato su di me, sulla visione che avevo di me, capendo che se non fossi come sono, con tutti miei pregi e i miei difetti, semplicemente non sarei io. Oggi mi piaccio. Mi piace la persona che vedo riflessa nello specchio ogni mattina e non lo dico per presunzione o per vanità ma per consapevolezza e senso di conquista".