Alessia Marcuzzi ricorda la gravidanza durante il GF 11: “Dovevo allontanarmi spesso dallo studio” Alessia Marcuzzi è l’ospite del primo episodio di Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta che si trova agli sgoccioli della prima gravidanza. La conduttrice ha raccontato di aver avuto problemi di nausee mentre era in dolce attesa di Mia, la seconda figlia, e in quel periodo conduceva il Grande Fratello.

Diletta Leotta agli sgoccioli della sua prima gravidanza ha dato vita ad un podcast, Mamma dilettante, nel quale parla delle sue sensazioni da neo mamma prima del parto, insieme ai suoi ospiti. Nel primo episodio pubblicato oggi, 19 giugno, è in compagnia di Alessia Marcuzzi, già mamma di Tommaso Inzaghi che oggi ha 22 anni e Mia Facchinetti, quasi 12enne, la quale le ha raccontato i momenti più difficili delle sue gravidanze. Nel dettaglio ha spiegato che la seconda è stata più difficile: conduceva il Grande Fratello in quel periodo e soffrì di nausee.

Alessia Marcuzzi e la gravidanza durante il GF 11

Alessia Marcuzzi a Diletta Leotta nel podcast Mamma dilettante ha raccontato di aver avuto Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, quando era giovane: "Avevo 28 anni. Non sapevo nulla, non ero esperta, io sono maldestra e avevo paura di non sapere fare le cose bene. Sono maschiaccio, sapevo che sarebbe stato un momento destabilizzante. Poi ti nasce l'istinto materno. Poi in realtà ti manca la pancia dopo il parto, ti senti sola in alcuni momenti". La conduttrice televisiva ha spiegato che quando era incinta della secondogenita Mia, nata dalla storia con Francesco Facchinetti, conduceva il Grande Fratello 11. Spesso doveva allontanarsi dal centro dello studio per provare a calmare il senso di nausea di cui soffriva:

Con Mia ho sofferto di nausee, durante il Grande Fratello dovevo mangiare crackers, cercavo qualunque cosa per farmi passare la nausea. Quando facevo il Grande Fratello dovevo allontanarmi ogni secondo perché si faceva sentire.

La Marcuzzi ha così ricordato il momento in cui annunciò di essere in dolce attesa ai concorrenti di quella edizione: "Ho lavorato in tutti i mesi della gravidanza, diedi la notizia in onda. Salutai i ragazzi e gli dissi che ero incinta. Ho lavorato quasi fino alla fine, nonostante le nausee e l'adrenalina del nostro lavoro".

Il rapporto con i figli Mia e Tommaso

Alessia Marcuzzi ha poi parlato del rapporto con i figli. Quello con Tommaso Inzaghi è diventato solido e speciale da quando lui è diventato maggiorenne: "Usciamo insieme, ho uno splendido rapporto con la sua fidanzata. Se immagino di essere una suocera, non voglio essere come vengono considerate solitamente". Mia Facchinetti ha un carattere molto forte e deciso: "Bisogna starle dietro, bisogna darle delle regole. Lei tende a prendersi tutto, è nella fase della pre adolescenza". Prima di concludere la puntata, ha raccontato di aver trovato un sex toys in casa quando era piccola: "Lo trovai nel cassetto di mamma e papà, non sapevo cosa fosse. Lo capii dopo. I miei genitori sono molto liberi, in tutto".