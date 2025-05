video suggerito

Alessandro Basciano era già stato condannato per stalking nel 2010, a denunciarlo fu una sua ex Le Iene aggiungono un nuovo tassello alla delicata vicenda che ha visto contrapposti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nel 2010, il deejay era già stato condannato per stalking in seguito alla denuncia di una sua ex compagna.

A cura di Stefania Rocco

La puntata de Le Iene andata in onda martedì 13 maggio aggiunge un nuovo tassello alla delicata vicenda che ha visto contrapposti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A differenza di quanto raccontato dal deejay nell’intervista rilasciata a Stefano Corti una settimana fa, esisterebbe realmente una denuncia per stalking a suo carico che risale a diversi anni prima che cominciasse la relazione con la ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Un’altra donna aveva già denunciato Alessandro Basciano

All’interno del servizio andato in onda nel corso della puntata de Le Iene del 13 maggio, Corti spiega di avere avuto accesso alla documentazione giudiziaria che prova che Basciano era già stato condannato per stalking nel 2010, anni prima di conoscere Sophie Codegoni. “Nelle carte che gli abbiamo letto”, spiega Corti nel nuovo servizio, “il pubblico ministero ricorda che Basciano ha un precedente specifico per stalking nei confronti di una ex. Lui, invece, ci aveva detto che quella frase faceva riferimento solo alle denunce di Sophie ma le cose non stanno così perché, dopo il nostro servizio, è arrivata una segnalazione e abbiamo scoperto che Basciano, nel 2010, ha preso una condanna per lo stesso reato”.

Che cosa aveva dichiarato Alessandro Basciano a Le Iene

Per chiarire il contesto ed evidenziare la possibile bugie del deejay, il servizio de Le Iene mostra un estratto dell’intervista della scorsa settimana a Basciano, un passaggio nel quale si fa riferimento proprio a questo specifico precedente per stalking. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, negava vi fosse un precedente antecedente alla denuncia di Codegoni: “È stata Sophie a farmi due denunce per stalking. In quel passaggio si fa riferimento a lei”. La ricostruzione de Le Iene dimostra invece che il caso citato dal Pm non ha alcuna attinenza con la vicenda portata alla luce dalla celebre influencer.