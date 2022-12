Alessandra Celentano: “I miei genitori sono sempre con me, un dolore così forte non si metabolizza” L’insegnante di danza ad Amici si racconta a Silvia Toffanin in un’intervista molto personale, nella quale parla della perdita dei genitori e del suo matrimonio finito dopo alcuni anni.

A cura di Andrea Parrella

Alessandra Celentano popola da anni la televisione generalista, volto di riferimento di Amici. Eppure della sua vita privata, della sua personalità quando sveste i panni della docente severa pronta a discutere con buona parte dei suoi colleghi e degli allievi, si sa molto poco. Nell'intervista rilasciata a Verissimo dell'11 dicembre Celentano ha raccontato alcuni aspetti della sua vita personale che permettono di capire qualcosa in pià della sua persona.

Ad esempio l'amore, visto che la prof di Amici ha raccontato di essere stata sposata tanti anni per poi separarsi, pur conservando ottimi rapporti con il marito. Ha infatti spiegato a Toffanin che pur non sentendosi spesso, sanno che in caso di bisogno possono contare l’uno sull’altra. "Come moglie ero un po’ assente – ha confessato analizzando la sua relazione – non c’ero mai, un po’ per il lavoro e un po’ per queste problematiche dei miei genitori che dovevo seguire. Devo dire che un po’ ho trascurato”. Il riferimento è ai problemi di salute dei genitori, in particolare quelli della madre, malata per molti anni. "Sono sempre con me – dice Celentano, oggi che entrambi sono scomparsi – li saluto la sera ed è un dolore così forte che non si può metabolizzare”.

Suo padre, fratello di Adriano Celentano, musicista che le ha trasmesso questa inclinazione per l'arte che è evidentemente un elemento irrinunciabile a livello familiare: "Suonava tutti gli strumenti e ha ha scritto un sacco di canzoni”. Tra le questioni familiari affrontate anche quello del rapporto che ha con la cugina Rosita Celentano: “Siamo una famiglia molto unita e con Rosita in particolar modo vado molto d’accordo. Ci sentiamo sempre ci raccontiamo tutto siamo molto più che amiche, sorelle, cugine, condividiamo davvero tutto”.

La fine del suo matrimonio, iniziato quando aveva 40 anni, è stata difficile da accettare, così come le è dispiaciuto non essere diventata madre: “ma si vede che doveva andare così. Io sono contro gli accanimenti. Ci abbiamo provato per un periodo, non è successo. Mio marito ne ha sofferto tantissimo molto più di me”.