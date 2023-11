Alena Seredova: “I miei figli sono fortunati: Ilaria D’Amico può essere un supporto in più” Alena Seredova parla per la prima volta di Ilaria D’Amico, compagna dell’ex marito Gigi Buffon, come di un supporto ulteriore e necessario a garantire il benessere dei figli nati dal legame con l’ex portiere della nazionale di calcio italiana. “Ai miei figli dico che sono fortunati”, dichiara la ex modella.

Dopo anni trascorsi a prendere le distanze dalla definizione di “famiglia allargata”, Alena Seredova rende noto il nuovo asset familiare sviluppatosi nel corso degli ultimi anni, teso specificamente a garantire il benessere dei figli nati dalla relazione, ormai finita, con Gigi Buffon. Intervistata da Gente, la showgirl parla per la prima volta di Ilaria D’Amico, attuale compagna del suo ex marito, come di un “supporto in più”. E lo fa dopo essersi lasciati alle spalle, anche grazie alle nozze con Alessandro Nasi, il periodo sentimentalmente più doloroso della sua vita, quello segnato dalla separazione.

Il nuovo equilibrio raggiunto da Alena Seredova e Gigi Buffon

“Io sono tanto istintiva nelle cavolate, quanto riflessiva nelle cose importanti”, ha dichiarato Alena a proposito degli sforzi profusi insieme all’ex marito per garantire il benessere dei loro figli, “Quello che mi ha aiutata a mandare avanti le cose è stato pensare alle conseguenze. Le parole dette sull’onda dell’emotività possono anche provocare danni. Io, per i miei figli, non volevo nulla di ciò. Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dare vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”. E aggiunge di avere compiuto ogni sforzo possibile affinché i suoi ragazzi crescessero in un ambiente sano: “È giusto cercare risvolti positivi anche nelle cose negative Due genitori infelici non ne valgono mezzo, due famiglie felici rispettano prima di tutto le esigenze e le sensibilità dei ragazzi, e quindi possono essere una risorsa”.

Alena Seredova: “Alessandro Nasi mi ha resa una donna migliore”

Alena confessa che parte del merito della saggezza acquisita con il tempo è da attribuire ad Alessandro Nasi, suo attuale marito: “Alessandro mi ha resa una donna migliore. Ci siamo bilanciati, ci siamo riempiti i vuoti che avevamo a vicenda. Lui è molto timido, razionale, il mio essere estroversa, chiacchierona, gli ha dato allegria. E poi lo faccio ballare, cosa che adoro. Mi ha infuso serenità e calma, mi ha insegnato a contare fino a cinque prima di accendermi. Mi basta che lui mi prenda per mano per capire che devo tenere a bada l’impulsività”.