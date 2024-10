video suggerito

Adriano Celentano contro Giovanni Floris a difesa di Santoro: “Con lui sei odioso e prepotente” Invettiva a mezzo Instagram di Adriano Celentano per Giovanni Floris: “Sei particolarmente “ODIOSO” quando in modo assai prepotente, cerchi di spezzare gli interventi di Michele Santoro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adriano Celentano si vede poco e parla ancora meno, ma quella volta che lo fa non risparmia mai la sua critica pungente. Dopo essere intervenuto per regolare la sua questione personale con Teo Teocoli, ha lanciato un'invettiva nei confronti di Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì. Nel suo consueto stile, il "Molleggiato" ha espresso apprezzamento per la trasmissione, ma ha puntato il dito su un aspetto che lo infastidisce: "Nonostante l’inutile sottofondo degli applausi, la tua trasmissione continua a piacermi… ma un nuovo intralcio sta prendendo il sopravvento. Un disturbo che accade sempre quando, come ospite hai Michele Santoro".

Le parole di Adriano Celentano

Secondo Adriano Celentano, Giovanni Floris assumerebbe un atteggiamento "prepotente" e "odioso" proprio nei confronti di Santoro, cercando di spezzare i suoi interventi e costringendolo a parlare troppo velocemente. Questo, a detta di Celentano, non solo rende incomprensibili le argomentazioni di Santoro, ma anche quelle dello stesso Floris.

Caro Floris, come avrai capito, nonostante l’inutile sottofondo degli applausi, la tua trasmissione continua a piacermi… ma un nuovo intralcio sta prendendo il sopravvento. Un disturbo che accade sempre quando, come ospite hai Michele Santoro. Devo dire che sei particolarmente “ODIOSO” quando in modo assai prepotente, cerchi di spezzare il suo intervento, obbligandolo a parlare più veloce che può per paura di non riuscire a concludere il suo pensiero. Con il risultato, oltretutto, di rendere incomprensibile non solo il suo dire ma anche il tuo…Adriano Celentano

Su Instagram, le reazioni sono divise tra chi non ha alcun interesse a sostenere la posizione di Adriano Celentano perché più interessato a un suo ritorno in televisione o alla musica (cosa che appare ormai sempre meno probabile) e tra chi invece sostiene le idee espresse dal "Molleggiato". Resta solo da vedere se Giovanni Floris accetterà questo "mite consiglio" oppure continuerà a maltrattare il suo ospite.