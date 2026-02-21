Achille Costacurta sul GF Vip: “Mi ha chiamato l’assistente di Alfonso Signorini”, poi svela se parteciperà

Achille Costacurta rompe il silenzio sulle voci che lo volevano al Grande Fratello Vip. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta chiarisce la sua posizione e incassa il sostegno di Stefania Petys, ex inviata di Striscia: “Quel tipo di Tv porta guai, stanno lontano”.

Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip continua a essere un rebus, ma da oggi c’è una certezza in più: tra le mura di Cinecittà non ci sarà Achille Costacurta. Dopo giorni di indiscrezioni sempre più insistenti che lo volevano pronto al debutto nel reality di Canale 5, il figlio 21enne di Martina Colombari e Billy Costacurta ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza. Poi il dettaglio inedito: "Mi era stato proposto dall’assistente di Alfonso Signorini".

Il retroscena su Alfonso Signorini: "Mi ha chiamato il suo assistente". Il dettaglio più interessante della smentita riguarda il "dietro le quinte" del corteggiamento mediatico. Achille Costacurta ha infatti rivelato che l'invito a varcare la porta rossa non è stato un semplice rumor, ma una proposta concreta arrivata direttamente dai vertici del reality: "Mi era stato proposto dall’assistente di Alfonso Signorini, ma in questo momento non credo faccia per me". Una proposta che, se confermata, sarebbe arrivata dunque mesi fa, prima della decisione di Signorini di autosospendersi da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona. Adesso, la conduzione è nelle mani di Ilary Blasi.

La frecciata di Stefania Petyx: "Porta solo guai". A sollevare le discussioni, però, non è stata solo la smentita di Costacurta, ma un commento apparso sotto il suo post. A scriverlo è stata Stefania Petyx, volto simbolo di Striscia la notizia per oltre vent'anni. L'ex inviata, che ha recentemente chiuso il suo lungo sodalizio con il tg satirico di Antonio Ricci, non ha usato giri di parole per complimentarsi con il ragazzo per il gran rifiuto: "Bravo, quel tipo di tv porta solo guai! Stanne lontano". Parole pesanti che suonano come un attacco verso il reality, proprio da parte di chi per due decenni è stata un pilastro della stessa azienda.