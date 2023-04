Achille Costacurta attacca Fedez: “Questo str**o, fu sgarbato con me che ero solo un bambino” Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha raccontato un episodio avvenuto dieci anni fa con Fedez in cui il cantante si è comportato in maniera piuttosto sgarbata nei suoi confronti.

A cura di Ilaria Costabile

In queste ultime ore sui social sta girando un commento fatto da Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, che ricorda un episodio che aveva con protagonista Fedez. Il cantante, qualche anno fa, si sarebbe rivolto in malo modo a lui che era solo un bambino e l'ex concorrente di Pechino Express confessa di esserci rimasto davvero male per quel trattamento immotivato.

Lo sfogo di Achille Costacurta

Il 18enne ha preso spunto da un video pubblicato da Chiara Ferragni, in cui Leone e Lucia sono stati portati dai genitori in visita in una famosa fabbrica di cioccolato, nella quale anche lui quando era bambino era stato in gita con suo padre. Achille Costacurta ha quindi ricordato un fatto, avvenuto ben dieci anni fa, che in quel frangente lo ha particolarmente turbato e che rievoca con estrema nitidezza. Era ancora un bambino quando in un ristorante ha incontrato quello che, all'epoca, era uno dei suoi idoli, ma invece di ricevere accoglienza da parte del rapper, ha ricevuto una risposta tutt'altro che piacevole. Ed è così che ripostando il video sul suo profilo ha dichiarato:

Questo stronzo. Quando avevo l'età di Leone io gentilmente chiedo una foto e lui sgarbatamente mi manda via dicendo che lui doveva mangiare. Per non fare il suo gioco, mio papi mi ha preso ed è andato a casa.

Lo sfogo si conclude con quello che sembra essere uno spunto di riflessione da parte del ragazzo che, infatti, scrive rivolgendosi ai suoi followers: "Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino".

Fedez non ha commentato le parole di Costacurta jr

Il rapper non ha risposto alle accuse rivoltegli dal figlio di Martina Colombari e non è detto che risponderà in seguito. Al momento, infatti, è concentrato su altri progetti, come le nuove puntate di Muschio Selvaggio, l'uscita del suo album e soprattutto l'arrivo della seconda stagione di "The Ferragnez" che approderà su Amazon Prime Video a maggio.