Virginia Mihajlovic e il vuoto lasciato da Sinisa: “Sono triste anche nelle giornate belle, mia madre si sente sola”

Virginia Mihajlovic, a Verissimo, racconta il vuoto lasciato da suo padre Sinisa, morto nel 2022 a causa di una leucemia. Ha chiamato il secondogenito Leone Sinisa in suo onore: “Associa il nome di mio padre e la figura del leone che è ciò che era mio padre per noi tutti”.

Virginia Mihajlovic si è raccontata nel corso della puntata di Verissimo trasmessa sabato 11 ottobre. Con il marito Alessandro Vogliacco ha costruito una splendida famiglia. La coppia ha due figli, Violante e Leone Sinisa: "Associa il nome di mio padre e la figura del leone che è ciò che era mio padre per noi tutti. Spero prenda qualcosa dal carattere di mio padre, dalla sua forza". Virginia ha confidato che le piacerebbe avere un altro figlio: "Vorrei regalare a Violante e Leone questa gioia", perché è consapevole di quanto i suoi fratelli siano stati fondamentali per superare momenti difficili come la morte del padre Sinisa Mihajlovic avvenuta nel 2022 a causa di una leucemia.

Virginia Mihajlovic ricorda il padre Sinisa, morto il 16 dicembre del 2022. La ventisettenne ha spiegato che nei giorni in cui si celebrano eventi gioiosi, come la nascita di un figlio, avverte sempre una sensazione di malinconia e di tristezza, perché sente la mancanza di suo padre Sinisa Mihajlovic:

Quando perdi una persona così importante, anche le cose più belle della vita, le giornate più belle ed emozionanti portano sempre più malinconia di quella che uno vive nella vita quotidiana. Vivi emozioni bellissime, come può essere la nascita di un figlio o un battesimo, però allo stesso momento sai che quella gioia non puoi condividerla con una persona fondamentale, che in questo caso è il mio papà. Le giornate belle vengono sempre accompagnate da questa sensazione di malinconia, di tristezza che uno cerca di mettere un po' da parte, ma è inevitabile provare queste sensazioni.

Come sta Arianna Mihajlovic. Virginia ha raccontato che anche per sua madre, Arianna, non è facile colmare il vuoto lasciato dal marito Sinisa: "La mamma ogni tanto si sente un po' sola però è una donna forte, ha grinta. Sta bene ma i momenti difficili, di solitudine di mancanza ci sono". Tuttavia, Arianna prova a convivere con i momenti in cui il silenzio si fa più assordante. La figlia di Sinisa Mihajlovic ha spiegato che il padre le ha insegnato a non mollare mai. Se oggi è una donna coraggiosa lo deve solo a lui e alla sua famiglia.