TrigNo: "Maria De Filippi diceva che non ho la testa per fare questo lavoro. A Zerbi non sono mai andato a genio" In un'intervista TrigNo parla del suo percorso all'interno di Amici e parla del suo legame con Maria De Filippi, sempre in grado di dare il consiglio giusto a tutti gli allievi della scuola. Spiega, poi, come è stato rapportarsi con Rudy Zerbi a cui "non è mai andato a genio".

TrigNo, al secolo Pietro Bagnadentro, a settembre 2024 ha fatto il suo ingresso come cantante nella scuola di Amici. Mai avrebbe immaginato di arrivare nella finale del talent di Maria De Filippi. È lui stesso a sottolinearlo in un'intervista, parlando anche del rapporto con la conduttrice e del suo percorso all'interno dello show (che gli ha permesso di incontrare la sua dolce metà Chiara Bacci).

TrigNo: "Non avevo mai visto Amici, avevo un pregiudizio"

Non è semplice per TrigNo realizzare che è vero: ha partecipato al talent di Amici ed è arrivato a un soffio dal conquistare il titolo di vincitore. Non si aspettava di riuscire a concludere un cammino del genere, a Today dice: "Non è stato un percorso pulitissimo il mio, sono stato in crescita costante, è vero, ma partendo dal basso". Appena entrato nel programma, la sua ambizione era quello di farsi conoscere come artista e come persona: "Il problema, paradossalmente, è che all'inizio sono arrivati solo i lati che non piacevano, i difetti".

Il cantante, però, ha sempre cercato di reagire al meglio alle critiche:

Per esempio, non sono mai andato a genio a Rudy Zerbi, e piacere a lui è un po' l'obiettivo di tutti. Ecco, non l'ho presa male: per me lui è stato un grande stimolo sempre, cercare di convincerlo era una sfida.

Due anni fa aveva già provato a partecipare alla trasmissione, senza riuscirci: "L'opportunità c'era. Mi sono tirato indietro io, perché non avevo tanti pezzi pronti". E rivela: "Non avevo quasi mai visto Amici, avevo perfino un pregiudizio negativo sui talent".

TrigNo: "Maria De Filippi ha sempre dato il consiglio giusto per tutti"

Non solo ha cambiato idea sul talent, ma ha anche trovato l'amore con Chiara Bacci: "È stata un supporto costante, e spero d'esserlo stato anch'io per lei. Ci siamo fatti forza a vicenda nei momenti difficili". Non nasconde che nella casa ci sia una sana – e normale – competizione, ma anche affetto, amicizia e stima reciproca. Parla poi dei consigli di Maria De Filippi:

In tv se ne vede, magari, uno: in realtà sono cinquanta. Parla a tutti, sempre. In privato e davanti agli altri. Al gruppo e singolarmente. Ha sempre le parole giuste.

A lui diceva: "Che non avevo la testa, perché per fare questo lavoro bisogna essere dei grandi professionisti. Spero di avere imparato".