Salvatore Esposito sulla serie Piedone: "Non abbiamo voluto scimmiottare qualcosa di non replicabile" Da lunedì 2 dicembre arriva su Sky e sNowu la serie "Piedone – Uno sbirro a Napoli". Salvatore Esposito ha chiarito che non si tratta di un remake del film con Bud Spencer: "Non abbiamo voluto scimmiottare qualcosa di non replicabile, è un omaggio, ma anche una figura completamente nuova".

Nella serie Piedone Salvatore Esposito indosserà i panni di Vincenzo Palmieri, ispettore di polizia erede di Rizzo impersonato da Bud Spencer in Piedone lo Sbirro del 1973. L'attore ha chiarito al Corriere della Sera che non si tratta di un remake: "Non è una replica ma un'evoluzione, non abbiamo voluto scimmiottare qualcosa di non replicabile". Il debutto è previsto per lunedì 2 dicembre su Sky – Cinema e in streaming su Now. Nel cast anche Fabio Balsamo e Silvia D'Amico.

Salvatore Esposito su Piedone: "È un omaggio ma anche una figura nuova"

Salvatore Esposito, protagonista di Piedone, ha sottolineato che la serie targata Sky non è un remale di Piedone lo Sbirro del 1973 con Bud Spencer: "Non è una replica, ma un'evoluzione: non abbiamo voluto scimmiottare qualcosa di non replicabile, è un omaggio, ma anche una figura completamente nuova, abbiamo tratto ispirazione, ma questa è una storia con una sua identità". Anche in passato aveva parlato dell'ammirazione che prova per l'attore: "Per me Bud Spencer Piedone è stato un idolo, un supereroe per tutti i ragazzini come me". A dirigere i quattro episodi, in onda dal 2 dicembre sia su Sky che su Now, è stato Alessio Maria Federici. Il regista ha spiegato che la serie riesce a mescolare commedia, dramma e action.

La trama e il cast di Piedone

Nel cast della serie Piedone – Uno sbirro a Napoli, Fabio Balsamo nei panni di Michele Noviello e Silvia D'Amico interprete di Sonia Ascarelli. La trama ruota intorno a Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito), ispettore che torna a Napoli dopo anni di assenza. Nella sua città d'origine dovrà fare i conti con i demoni del suo passato e dovrà riuscire a dimostrare alla sua squadra che è degno della loro fiducia. Gli autori del soggetto di serie sono Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.