Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso 2: anticipazioni prima puntata, cast e trama della fiction su Rai1 Torna in prima serata su Rai1 in quattro prime serate da domenica 1 dicembre, la seconda stagione di Vincenzo Malinconico-Avvocato di insuccesso con protagonista Massimiliano Gallo.

A cura di Ilaria Costabile

Da domenica 1 dicembre torna in prima serata su Rai1 la seconda stagione di Vincenzo Malinconico -Avvocato d'insuccesso con protagonista Massimiliano Gallo. La trama dei nuovi episodi, divisi in quattro appuntamenti, ruota attorno alla morte di Venere D'Asporto, una giovane prostituta, che Malinconico conosce quando è ancora in piena difficoltà e, infatti, proverà ad aiutarla. Cifra stilistica del racconto è anche l'ironia, che detta i tempi di tutto quello che accade nella vita dell'impacciato e quanto mai filosofico legale.

Le anticipazioni della prima puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2

Malinconico è distrutto dopo la fine della storia con Alessandra Persiano, a rompere la sua routine è Venere D'Asporto, una ragazza che fa la prostituta e sta scappando da una irruzione nella casa di appuntamenti ubicata nel palazzo in cui vive l'avvocato. Nonostante l'iniziale ritrosia, i due finiscono per entrare in confidenza e quando Venere iniziata a ricevere delle minacce lo confida proprio a lui. Nel frattempo Malinconico ha accettato un lavoro presso lo studio di Benny Lacalamita e riesce a convincere Venere, che ha una figlia alla quale vorrebbe dare un futuro migliore, a lasciarsi alle spalle il lavoro da prostituta e fa in modo che venga assunta come segretaria. Qualcosa però mette a soqquadro la situazione. Venere riceve una telefonata e dice di doversi occupare di un'ultima cosa. Ma prima che Malinconico possa scoprire di cosa si tratti, Venere viene trovata morta su una spiaggia.

La trama della seconda stagione della fiction su Rai 1

Vincenzo Malinconico torna con le sue peregrinazioni mentali, i suoi tormenti emotivi, ma anche i casi legali da risolvere, che gli daranno non poco filo da torcere. Stavolta, però, alla costante presenza di Tricarico, ormai diventato un'ombra, si aggiungono anche altri personaggi. In primis Clelia Cusati, giornalista e caporedattrice dell'area cronaca di una testata importante, con la quale Malinconico si troverà ad indagare e ad entrare in contatto in maniera più intima, nonostante ci siano delle evidenti differenze tra loro. Se dal punto di vista professionale, con il lavoro al nuovo studio Lacalamita, Maliconico ha ritrovato nuova linfa, dall'altro lato la sua famiglia è sempre più in subbuglio. L'ex moglie Nives, cerca di riavvicinarsi a lui, Alagia è tornata da Friburgo per vivere gli ultimi mesi della gravidanza con sua madre, sua suocera si sta riprendendo da una lunga malattia e come sempre Malinconico dovrà fare i conti con il suo io, oltre con il dissidio tra legge di stato e legge di cuore.

Il cast completo: personaggi e attori con Massimiliano Gallo

Sebbene ad ogni puntata ci siano nuovi personaggi che vanno ad arricchire le storie che ruotano attorno all'avvocato Malinconico, ci sono alcuni interpreti tendenzialmente fissi che sono presenti quasi ad ogni puntata. Ecco, di seguito, il cast al completo:

Giulia Bevilacqua è Clelia Cusati

Francesco Di Leva è Tricarico

Teresa Saponangelo è Nives

Giovanni Ludeno è Espedito Lenza

Luca Gallone è Benny La Calamita

Chiara Celotto è Alagia

Francesco Cavallo è Alfredo

Lina Sastri è Assunta

Paola Minaccioni è Addolorata

Carlo Massarini è Mister Fantasy

Abduul Cisse è Fareed

Chiara De Silva è Silvia

Roberto Caccioppoli è Mattia

Carolina Rapilo è Venere D’Asporto

Chiara Cavalieri è la madre di Venere

Simone Colombari è Sergio Cardinale

Marco Leonardi è Magistrato Ranucci

Diego Riace è Joker

Edoardo Purgatori è Paolo Rogna

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Le puntate della seconda stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d'insuccesso sono quattro prime serate, che andranno in onda su Rai1. È possibile vedere gli episodi anche in replica e in streaming su RaiPlay. Di seguito le date della messa in onda:

prima puntata domenica 1 dicembre

seconda puntata domenica 8 dicembre

terza puntata domenica 15 dicembre

quarta puntata domenica 22 dicembre

Dove è stato girato Vincenzo Malinconico

La seconda stagione della fiction è stata girata a Salerno, come la prima, e alcuni episodi sono stati ambientati anche in Costiera Amalfitana. È stata prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Viola Film.