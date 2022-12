Rudy Zerbi piange per papà Giorgio: “È l’uomo che mi ha cresciuto, purtroppo non c’è più” Rudy Zerbi, ospite di Verissimo, ha parlato della sua vita privata. L’amore per i quattro figli avuti da tre madri diverse e il ricordo di Giorgio, il padre che lo ha cresciuto. Il professore di Amici, inoltre, ha confidato che c’è una persona speciale nella sua vita.

Rudy Zerbi è stato tra gli ospiti della puntata di Verissimo trasmessa domenica 4 dicembre. A Silvia Toffanin ha spiegato che se ogni tanto è severo con gli allievi della scuola di Amici è perché è convinto che un domani le sue "bacchettate" torneranno utili ai ragazzi: "La disciplina, le regole, il rispetto sono importanti. Non c'è tanta differenza tra Rudy coach e Rudy papà".

La famiglia allargata di Rudy Zerbi: 4 figli da 3 donne diverse

Rudy Zerbi ha quattro figli maschi: "Io mi riproduco una volta ogni cinque anni. Diventare papà quando hai 20 anni e quando ne hai 40 è tutta un'altra cosa. C'è un approccio diverso. Ai miei figli che ora sono più grandi, avrei voluto dare quell'attenzione, quella sensibilità che sto dando al più piccolo. E magari vorrei dare al più piccolo quell'entusiasmo, quella spensieratezza che oggi ho un po' meno, visto che sono diventato grande". Ha spiegato che la sua è una famiglia allargata, nonostante i figli Leo, Tommaso, Luca ed Edoardo siano nati da tre mamme diverse, lui fa di tutto per tenerli uniti il più possibile: "Quest'anno a Natale abbiamo deciso che ci troveremo tutti a Bologna, che è la giusta via di mezzo tra Roma, Milano e…appunto, Bologna". Si è commosso parlando dei suoi figli: "Tutti vorremmo essere il migliore papà o la migliore mamma, senza sapere che poi i nostri figli ci amano imperfetti".

Il papà biologico Davide Mengacci e il papà che lo ha cresciuto Giorgio

Rudy Zerbi ha scoperto solo da adulto di essere il figlio di Davide Mengacci e ha confidato a Silvia Toffanin cosa gli ha insegnato la sua storia: "La mia storia personale con mio padre mi ha insegnato che i figli sono di chi li cresce e non di chi li fa. Mi ha insegnato anche a non giudicare. In questi tempi così violenti, è facile puntare il dito, aggredire verbalmente, però io consiglio a tutti di capire cosa c'è dietro prima di giudicare. A volte c'è un mondo, ma non è sempre un mondo facile". E ha aggiunto: "Tante cose che io non ho vissuto del mio vero papà, Davide Mengacci, me le ha raccontate Gerry Scotti perché loro sono amici e colleghi da tanti anni". Poi, ha pianto per Giorgio, l'uomo che l'ha cresciuto e che ora non c'è più:

Giorgio non è il mio papà di sangue, vero, è l'uomo che ha avuto la forza di prendere due figli non suoi e di crescerli con amore e attenzione. A questa cosa do un valore enorme. A volte certe lezioni, certe parole, che da ragazzino non capisci, che contesti, che ti fanno male, poi pian piano capisci il loro valore. Vorrei avere ancora papà che mi dice: "Rudy pensaci", lo vorrei, non c'è più purtroppo, ma lo vorrei tanto.

Rudy Zerbi e l'amore: c'è una persona speciale nella sua vita

Rudy Zerbi, infine, ha parlato della sua attuale situazione sentimentale: "L'amore? Dopo tre anni di cuore surgelato, forse, ma forse, sta accadendo qualcosa. Forse, ma forse. Non lo dico con altri dettagli, perché voglio essere scaramantico. Sto iniziando a sentire le farfalline. Vediamo come va a finire".