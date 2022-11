Rosanna Lambertucci: “Ho subito ingiustizie enormi e mi manca la tv, ma ho cancellato tutto” Rosanna Lambertucci festeggia quest’anno 40 anni di carriera, è stata per anni la conduttrice di Più Sani Più Belli, trasmissione simbolo della salute in Italia, ma da tempo è ferma ai box.

Rosanna Lambertucci è stata il simbolo della televisione salutista per più di vent'anni. Ora che i riflettori si sono spenti, ne parla in una lunga intervista a "Chi", in edicola questa settimana: "Ho subito ingiustizie enormi, ma ho cancellato tutto. Meglio non parlarne per non dare corpo a situazioni spiacevoli". Il dolore più grande: "La morte di Elisa, mia figlia. Nonostante siano passati tanti anni faccio ancora fatica a parlarne". E la gioia: "È arrivata Angelica, e poi mia nipote Caterina".

Le parole di Rosanna Lambertucci

La conduttrice ha aperto le porte della sua casa nel cuore dei Parioli, una enorme magione dove un tempo si ospitava il Premio Strega, una vera e propria casa-museo dove abita con i suoi gatti: "Hanno sciolto le mie difese dopo tanti dolori, mi hanno insegnato che l'amore può essere senza dubbi e incertezze".

La morte di Elisa, nonostante siano passati tanti anni, faccio ancora fatica a parlarne. Dopo quattro aborti ero riuscita, con non so quanta fatica, a portare alla luce una bambina. Sembrava un miracolo, invece, una volta svegliata dall'anestesia, scoprii che Elisa non c'era più. Un regalo della vita è stata poi Angelica. Mi basta guardare lei, o mia nipote Caterina, per sentirmi in pace.

Lontano dalla televisione

Rosanna Lambertucci festeggia quest'anno 40 anni di carriera, è stata per anni la conduttrice di Più Sani Più Belli, trasmissione simbolo della salute in Italia, ma da tempo è ferma ai box.