Romina Power ricorda la figlia Ylenia: “Era un sole, dopo la sua scomparsa mi chiamò solo Sophia Loren”

Romina Power si è raccontata in una lunga intervista: il ricordo di Ylenia Carrisi, la serenità trovata nelle piccole cose e il suo nuovo libro che ha permesso a molti di conoscere in parte la sua vera essenza.

Romina Power si è raccontata in un'intervista rilasciata al programma di Radio2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone e Max Cervelli. La cantante è in libreria con "Pensieri profondamente semplici. L'abbecedario della mia vita". Ha confidato che grazie a questo libro, le persone stanno finalmente conoscendo meglio la sua vera essenza. Lei, che è stata sempre una donna silenziosa, perché "lasciavo che parlassero gli altri", a un certo punto ha deciso di fare sentire la sua voce: "Sono arrivata a tre quarti della mia vita e ho detto: se non faccio sentire il mio pensiero adesso, sarà troppo tardi". Ed è anche con questo intento che è nato il suo libro. Nell'intervista ha parlato anche di uno dei capitoli più complessi e dolorosi della sua vita. La scomparsa della figlia Ylenia.

Romina Power e l'amore per la figlia Ylenia, scomparsa nel 1993. "Sparendo lei è venuto a mancare un punto cardine nella nostra famiglia": ha raccontato l'artista, tornando con la mente a quando si persero le tracce dell'amata figlia. Il ritratto che ne fa è pieno d'amore:

Era veramente un sole, un’intelligenza superiore, molto intellettuale, aveva una curiosità infinita del mondo e scriveva in una maniera incredibile.

Ylenia, prima di scomparire, era in un momento importante della sua vita. Le mancava un solo esame alla laurea, ma aveva già ricevuto un'offerta di lavoro. Nel momento doloroso del distacco, Romina Power ha trovato conforto nella preghiera: "Nel momento più buio mi ha salvato il rosario, mi ha dato calma, una pace interiore". Il mondo dello spettacolo non le è stato accanto: "Mi ha telefonato solamente Sophia Loren". Una conversazione, la loro, "da mamma a mamma, molto profonda".

Per il momento non è innamorata. Nel corso della lunga chiacchierata ha confidato che non le dispiacerebbe riprovare l'emozione dell'amore: "Vorrei avere di nuovo quel romanticismo, quel fuoco sacro". Ma al momento guarda ai sentimenti con un certo disincanto: "È un’illusione… però è un’illusione che ci piace avere. Chi non vuole essere un po’ innamorata?". Al momento non c'è un compagno nella sua vita, ma trova la sua serenità nelle piccole cose preziose della quotidianità: "La tranquillità e il contatto con la natura mi fanno stare serena".