Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi: “Se avessi saputo perdonare il nostro matrimonio non sarebbe finito”

Rita Dalla Chiesa è ospite del programma Storie di donne al bivio che verrà trasmesso lunedì 9 settembre su Rai 2. A Monica Setta parla del suo legame con Fabrizio Frizzi: "Quello tra me e Fabrizio Frizzi è stato un grande amore".

Rita Dalla Chiesa è ospite di Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio in onda lunedì 9 settembre alle 21.20 su Rai 2. Nel corso della puntata, la parlamentare di Forza Italia ricorda Fabrizio Frizzi (con cui è stata sposata dal 1992 al 2002), parla di alcuni problemi di salute e rivela un dettaglio sul suo rapporto con Albano.

Rita Dalla Chiesa su Fabrizio Frizzi: "Il nostro è stato un grande amore"

Rita Dalla Chiesa si apre con Monica Setta sul suo rapporto con Fabrizio Frizzi, con cui è stata sposata dal 1992 al 2002. "Quello tra me e Fabrizio Frizzi è stato un grande amore. Dopo di me lui ha amato profondamente Carlotta Mantovan ma le nostre storie appartengono a tempi diversi – spiega Dalla Chiesa – Oggi penso che se avessi saputo perdonare, il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito".

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa e il rapporto con Franco Nero e Albano

Rita Dalla Chiesa parla a Monica Setta dei suoi problemi di salute e spiega che durante l'estate ha dovuto affrontare un momento difficile, rimanendo bloccata a letto con una polmonite. A proposito di ricordi del passato, menziona anche l'attore Franco Nero con cui ha avuto una liason "puramente intellettuale". "Franco è un uomo bellissimo, ci siamo visti spesso a cena, frequentati amichevolmente – chiarisce – ma i miei occhi non potevano competere con quelli di Vanessa Redgrave". Dopo la fine della sua storia con Frizzi iniziò a frequentare Albano, anche lui era stato appena lasciato da Romina Power.

Rita Dalla Chiesa tra i cantanti Gianni Togni e Albano

"Mi hanno chiesto in molti se c'era mai stata la possibilità che il nostro rapporto diventasse qualcosa di più serio – rivela – Mai. Albano mi ha sempre aiutata e confortata in quel dolore da gentiluomo che ha profondi valori, in primis l'amicizia". Sul suo futuro sentimentale e sulla possibilità di innamorarsi di nuovo, azzarda: "Nessuna donna è mai sola. Se son fiori fioriranno".